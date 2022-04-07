الكرملين: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة رغم الأحداث الجارية حول بوتشا

اعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات مع أوكرانيا مستمرة على الرغم من مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في بوتشا الأوكرانية.

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن المفاوضات مع أوكرانيا مستمرة على الرغم من مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في بوتشا الأوكرانية.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع في بوتشا يجب أن تخضع للتحقيق، مشددًا على أهمية أن يكون تحقيقًا محايدًا ومستقلًا بصورة جدية.

ووصف المتحدث الروسي، مشاهد بوتشا بأنها “مسرحية شنيعة” أو تزوير. وأشار إلى أن مثل هذه الاتهامات “قادرة بسهولة” على تعطيل عملية المفاوضات، لكنه أكد أن العمل الخاص بالمفاوضات مستمر.

وأعرب عن أمله في تسريع عملية التفاوض مع الجانب الأوكراني، قائلًا: عملية التفاوض مع أوكرانيا مستمرة، وهناك طريق طويل أمامنا، الآن كل شيء يسير ببطء، ونرغب في المزيد من الديناميكية من كييف.

المصدر:يونيوز