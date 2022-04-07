الجهاد تعليقا على مسيرة نتنياهو: القدس خط أحمر ولا نتهاون مع الاستفزاز الصهيوني

اعتبر المتحدث باسم الجهاد الاسلامي عن الضفة الغربية طارق عز الدين ان زيارة رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو تأتي لزيادة التصعيد الصهيوني في القدس المحتلة.

وقال عز الدين في تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم الاربعاء: هذه مزاودات بين قادة الصهاينة نحو المقدسات الإسلامية والفلسطينية. وهذا استفزاز لمشاعر المسلمين والفلسطينيين، بالتأكيد يتخطى كل الحدود التي يمكن ان تستوعب باتجاه قضية القدس.

واعلن ان "القدس خط أحمر لدى الفلسطينين والمسلمين ولا يمكن أن نتهاون مع هذه الاستفزازات خاصة في هذا الشهر الكريم."

ويعتزم نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، المشاركة في تظاهرة احتجاجاً على الوضع الأمني، جراء تزايد العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.