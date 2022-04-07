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الكاظمي يفتتح المؤتمر الفصلي للعمليات المشتركة ويصدر توجيهات عن جهوزية القوات الأمنية

افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم اعمال مؤتمر العمليات الفصلي لقيادة العمليات المشتركة لعام 2022 واصدر توجيهات تتعلق بجهوزية القوات الأمنية.
رمز الخبر: ۶۵۶۴۰
تأريخ النشر: 06 April 2022

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توجيهات تتعلق بجهوزية القوات الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إنَّ "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي افتتح، اليوم، أعمال مؤتمر العمليات الفصلي الأول لقيادة العمليات المشتركة للعام 2022، الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة".

وتابع أنَّ "الكاظمي استمع في مستهل المؤتمر إلى إيجاز استخباري، وتقييم شامل لسير العمليات العسكرية، وجهود متابعة الخلايا الإرهابية وتدميرها، وملاحقة عناصرها، وتدمير أوكارها".

وأضاف، أن "القائد العام للقوات المسلحة اطلع على إيجازات أخرى تقدمت بها الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة تعلقت بالتخطيط والتدريب والاستهداف والتعبئة، فضلاً عن تقديم رؤية العمليات المشتركة لسير العمليات، وتأمين أداء الواجبات، ونجاح عمليات التطهير والملاحقة".

وأصدر الكاظمي "عدداً من التوجيهات المتعلقة بمناهج وضع الخطط وتحديد الاحتياجات المتعلقة بإتمام جهوزية وحدات قواتنا الأمنية، ورفع استعدادها لأداء الواجب والجهد الاستخباري، والعمليات الاستباقية، وتدريب قواتنا البطلة، وملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية".

المصدر:يونيوز

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