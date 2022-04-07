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24 مصابا في تفجير داخل مسجد "بُل خشتي" بالعاصمة كابول

أُصيب 24 شخصا إثر انفجار وقع بمسجد "بُل خشتي" أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول أثناء الصلاة، فيما اعتقلت السلطات مشتبها به على صلة بالهجوم.
رمز الخبر: ۶۵۶۳۵
تأريخ النشر: 06 April 2022

أُصيب 24 شخصا إثر انفجار وقع بمسجد "بُل خشتي" أكبر مساجد العاصمة الأفغانية كابول أثناء الصلاة، فيما اعتقلت السلطات مشتبها به على صلة بالهجوم.

وذكرت مستشفى الطوارئ في كابول، في بيان، أنه "نقل 11 جريحًا إلى مستشفانا من جراء الانفجار الذي وقع في مسجد بل خشتي"، فيما أعلن مستشفى ابن سينا في كابول أن "13 شخصًا نقلوا إلى مستشفانا بسبب انفجار مسجد بل خشتي". 

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، قد أعلنت عبر تويتر أنه "ألقيت قنبلة يدوية على المصلين في مسجد بل خشتي بعد ظهر اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص"، مضيفة أنه "تم القبض على مشتبه به خلال الحادث ويتم استجوابه".

المصدر:يونيوز

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