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حماس: الانظمة المطبعة اعطت غطاء للاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين

رمز الخبر: ۶۵۶۳۲
تأريخ النشر: 06 April 2022

اعتبر المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة ان الانظمة العربية المطبعة مع الاحتلال الاسرائيلي بمشاركتها في قمة النقب، اعطت غطاء للاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وقال حمادة في تصريح لوكالة يونيوز للاخبار اليوم الاربعاء: الاحتلال المأزوم في هذه الفترة هو الذي نادى إلى عقد قمم جاء إليها المطبعون من الأنظمة العربية والدول الإسلامية وشكلوا بهذا غطاء لهذا المحتل بأن يرتكب مزيدا من الجرائم وأن يتغول بمزيد من العدوان بحق شعبنا الفلسطيني.

واضاف: لا شك أن هؤلاء الذين جاؤوا للقاء مع هذا المحتل، فقط من أجل مصلحة الاحتلال ولم يناقشوا أي مصلحة من مصالح الشعب الفلسطيني، ذلك أن الاحتلال نفسه هو الذي كان يخشى أي مواجهة مع شعبنا الفلسطيني في شهر رمضان.

○ حماس تعليقا على مسيرة نتنياهو: لا يراهن على تدنيس القدس لانه سيفشل

اعتبر المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة ان اعلان رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو نيّته المشاركة في تظاهرة في مدينة القدس المحتلة، احتجاجاً على العمليات الفدائية الفلسطينية الأخيرة، لن يوصله الى اي مكان.

وقال حمادة في تصريح لوكالة يونيوز للاخبار: نتنياهو يريد أن يقوم بمسيرة في إطار المزايدات وحالة القلق السياسي السائدة في داخل الكيان لكن لا يظن أنه يمكن أن يراهن على تدنيس القدس من أجل أن يرفع أسهمه. فالكثير سبقه بذلك وفشلوا عند بوابات المسجد الأقصى المبارك.

ويعتزم نتنياهو مساء اليوم الأربعاء، المشاركة في تظاهرة احتجاجاً على الوضع الأمني، جراء تزايد العمليات الفدائية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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