قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان فلسطينيين في باب العامود

اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، على فلسطينيين في منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة، واعتقلت 3 منهم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية إنّ قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين بالضرب والدفع، ولاحقتهم حتى منطقة وادي الجوز القريبة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الشبان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وادعت قوات الاحتلال أنّها "اعتقلت 3 من المشتبه بهم خلال أعمال شغب عند باب العامود في القدس"، وبذلك ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في باب العامود منذ بداية شهر رمضان إلى 29.

وقبل أيام، اعتقلت قوات الاحتلال 5 فلسطينيين بعد اندلاع مواجهات في باب العامود، ونصبت مركزاً متنقلاً لها قرب المنطقة.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد منطقة باب العامود توتراً كبيراً، وسط محاولات القوات الإسرائيلية منع تجمهر الشبان الفلسطينيين في المكان.

المصدر:يونيوز