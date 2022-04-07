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الزاملي يجري جولة ميدانية في سامراء ويعقد عددا من الاجتماعات الامنية والخدمية فيها

اجرى النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي جولة ميدانية في سامراء وعقد عددا من الاجتماعات الامنية والخدمية فيها، حث اكد ان الحفاظ على أمن سامراء مهمة مقدسة.
رمز الخبر: ۶۵۶۳۰
تأريخ النشر: 06 April 2022

أكد النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، ان الحفاظ على امن سامراء مهمة مقدسة، فيما وعد بزيادة التخصيصات المالية لقضاء سامراء لاستكمال اعمار الروضة الشريفة للإمامين العسكريين.

وقال المكتب الاعلامي للزاملي في بيان امس الثلاثاء، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب اجرى، زيارة ميدانية الى مدينة سامراء بدأت بزيارة مرقدي الإمامين العسكريين (عليهما السلام) وقيادة عمليات سامراء، ومقر قيادة عمليات سرايا السلام في سامراء، رافقه فيها المسؤول العام لسرايا السلام أبو مصطفى الحميداوي ".

واضاف ان "الزاملي التقى في بداية جولته بمسؤولي العتبة العسكرية المقدسة، مطلعًا على مراحل اعمار الروضة المطهرة، فيما استمع الى المشاكل الخدمية والأمنية والمالية الموجودة"، مشيرا الى ان "الزاملي تعهد بزيادة التخصيصات المالية للقضاء بما يضمن استكمال مراحل الاعمار ومشاريع البنى التحتية وبخاصة الطريق الرئيسي المؤدي الى سامراء".

وتابع بيان المكتب الاعلامي ان "الزاملي زار قاطع عمليات سامراء، والتقى بالقادة الأمنيين فيها".

ودعا الزاملي الى "ضرورة ادامة التنسيق بين جميع صنوف الأجهزة الأمنية لمواجهة حواضن الارهاب و ضبط الواقع الأمني"، مطالباً الجهات المعنية "بتعزيز القوات المتواجدة في القضاء بالاسلحة والمعدات اللازمة".

واردف البيان: "واتم الزاملي زيارته لمقر قيادة سامراء سرايا السلام وعدد من القطعات الامنية والمواقع الرئيسة لعناصر سرايا السلام".

وقال الزاملي ان "النصر على الارهاب مهم ولكن الحفاظ على النصر له أهمية اكبر"، مشددا على ضرورة "ان تكون درجة الجهوزية بأعلى مستوياتها لتفويت الفرصة على جرذان الدواعش او ما يعرف بالخلايا النائمة من القيام بأي نشاط يمكن ان يؤثر على الوضع الأمني لهذه المدينة المهمة".

واكد ان "مدينة سامراء المقدسة من بين اهم مدن العراق واكتسبت هذه الأهمية من مكانتها الدينية والتاريخية والاقتصادية ونسيجها الاجتماعي المتنوع"، لافتا الى "اهمية مضاعفة جهود جميع مؤسسات الدولة للحفاظ على استتباب امنها بشكل كامل".

وشارك الزاملي في ختام جولته، عناصر القوات الامنية وسرايا السلام، في مأدبة الافطار الرمضانية.

المصدر:يونيوز

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الزاملي يجري جولة ميدانية في سامراء ويعقد عددا من الاجتماعات الامنية والخدمية فيها