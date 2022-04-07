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خلية الاعلام الحكومي: ضبطنا 100 حالة غش تجاري و105 معامل غير مرخصة

أوضحت خلية الإعلام الحكومي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بشأن الإجراءات الحكومية والأمنية الخاصة بالأمن الغذائي، ومراقبة الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، وأزمة المياه، أن الحكومة العراقية اتخذت قرارات عدة للسيطرة على الأمن الغذائي.
رمز الخبر: ۶۵۶۲۷
تأريخ النشر: 06 April 2022

وقال الخلية إن من بين القرارات المتخذة هي "استلام محصول الحنطة المحلية استلاماً كاملاً (داخل الخطة المقررة وخارجها) للموسم الحالي حصراً، ورفع سعر الطن إلى مبلغ 750 ألف دينار، وتصفير ملف دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي لسنة 2021، ودفع مستحقات الموسم الحالي في مدة أقصاها الثلاثون من حزيران المقبل، ويكون سقف استيراد وزارة التجارة للحنطة بحدود (3) مليون طن، بالإضافة الى إقراض المزارعين عبر مبادرة البنك المركزي العراقي من المصارف الحكومية بفائدة (5%) تستقطع لمرة واحدة لاستيراد منظومات الري بالرش من مناشئ عالمية".

ولفتت الخلية، إلى أن القرارات تضمّنت أيضا تصفير الرسوم الكمركية على المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء لمدة شهرين، وإلغاء جميع القرارات المتعلقة بحماية المنتج، وحظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية لمدة ثلاثة أشهر، وإطلاق حصتين من السلة الغذائية إضافة إلى الحصة الثابتة خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى توجيه الجهات الأمنية والرقابية لمراقبة الأسعار وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي ما يخص حماية الأمن الغذائي والاقتصاد، أكدت الخلية قيام مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بإجراء 1350 جولة تفتيشية ورقابية في المراكز التجارية في بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط 188 حالة تلاعب بالأسعار، وضبط 577 مادة ممنوعة من الاستيراد، وضبط 520 مادة غذائية أثناء محاولة تهريبها، و100 حالة بالغش الصناعي، فضلا عن ضبط 105 معامل غير مجازة، وضبط 200 مادة منتهية الصلاحية.

وبشأن إجراءات وزارة التجارة في توزيع السلة الغذائية ودفع مستحقات الفلاحين وتأمين الحنطة، أكدت الخلية إطلاق الحصة الثانية من السلة الغذائية لشهر رمضان المبارك خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى الحصة الثابتة، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق بشكل كامل"، مؤكدة دفع مستحقات الموسم الحالي في مدة أقصاها الثلاثون من حزيران المقبل، بالإضافة إلى تأمين الخزين الاستراتيجي من الحنطة بعد وصول 3 بواخر من الحنطة إلى الموانئ العراقية على أن تأتي باقي الدفعات تباعا ضمن قرار مجلس الوزراء باستيراد 3 ملايين طن من الحنطة لتأمين الخزين الاستراتيجي.

وأشارت الخلية إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة، منها: تنمية محصول الحنطة والشلب والذرة الصفراء، وتوسيع إنتاج محاصيل الفاكهة والخضروات، وإعداد خطط استراتيجية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، من خلال تشغيل أكثر من 7 آلاف مشروع لإنتاج الفروج، و3 آلاف مشروع لإنتاج الدجاج البياض، فضلا عن إنتاج أكثر من 6 مليارات من مادة بيض المائدة وهذا يحقق الاكتفاء الذاتي من مادة البيض بنسبة أكثر من 90 بالمئة.

وفي ما يخص إجراءات وزارة الموارد المائية لمواجهة أزمة المياه، أكدت الخلية أن هناك خزينا مائيا متاحا للاستخدامات البشرية ومياه الشرب للموسم الحالي والمقبل بشكل كامل، فضلا عن تأمين المياه للموسم الزراعي المقبل، بالإضافة إلى عقد لقاءات مهمة من الجانب التركي لتشكيل المركز البحثي المشترك وتدارس خطة السدود والخزانات للموسم الصيفي بالنسبة للجانب التركي؛ من أجل وضع خطة الوزارة لتأمين المياه، والتأكيد على ضرورة جعل حصة مائية ثابتة للعراق.

المصدر:يونيوز

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