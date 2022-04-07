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بكين ردا على البيان الثلاثي بشأن تطوير أسلحة فرط صوتية: اللعبة محصلتها صفر

أكدت الخارجية الصينية أن "بيان الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا بشأن التطوير المشترك لأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت يقوض السلام والاستقرار بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ".
رمز الخبر: ۶۵۶۲۳
تأريخ النشر: 06 April 2022

وقال المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية، تشاو لي جيان، خلال إحاطة صحافية اليوم الاربعاء، "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، أعلنت بذريعة الأزمة الأوكرانية وضمان الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نطاق واسع، أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستزودان أستراليا بغواصات نووية، كما أن الدول الثلاث ستتعاون في تطوير التقنيات العسكرية المتقدمة مثل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وأشار تشاو ليجيان في تعليقه إلى أن ذلك "لا يزيد فقط من خطر الانتشار النووي ويعرض للخطر النظام الدولي لحظر الانتشار النووي، ولكنه يؤدي أيضا إلى تفاقم سباق التسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويقوض السلام والاستقرار في هذه المنطقة".

وشدد على أن "دول آسيا والمحيط الهادئ يجب ان تكون يقظة جدا في هذا الصدد"، لافتا إلى أن الشراكة الأمنية الثلاثية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا هي فكرة الدائرة الضيقة "الأنجلوساكسونية" التي عفا عليها الزمن، وأعضاؤها لا يستطيعون التخلي عن عقلية الحرب الباردة وسياسة التكتل، وهدفهم النهائي هو إقامة نسخة من حلف شمال الأطلسي في آسيا والمحيط الهادي تخدم بشكل كامل أنانية الهيمنة الأمريكية. ومن الطبيعي أن تعارضها دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشدة".

وأوصى المتحدث باسم الخارجية الصينية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا بأن تتعامل بشكل مناسب مع تطلعات دول آسيا والمحيط الهادئ، من أجل السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة وأن اللعبة محصلتها صفر"، والوفاء بأمانة بالتزاماتها الدولية، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا اتفقت في وقت سابق على بدء تعاون جديد بشأن تطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، ووسائل الحماية ضدها. هذه الدول أعضاء في شراكة الدفاع "أوكوس"، التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي.

المصدر:يونيوز

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