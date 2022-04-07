دمشق تدين بأشد العبارات الإعتداءات الإسرائيلية في القدس وتؤكد وقوفها إلى جانب الفلسطينيين

دانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية وعمليات القمع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة..

دانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية وعمليات القمع التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك اقتحام المستوطنين لحرم المسجد الاقصى وتقييد حركة المصلين في شهر رمضان المبارك.

وقالت دمشق في بيان اليوم الأربعاء، "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات تعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين يشكل جريمة تناقض مع القانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة".

ودعت سوريا في بيانها، "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووقف هذه الجرائم الإسرائيلية فوراً".

وخُتم البيان بالقول، "سوريا تشدد على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحقه بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس".

المصدر:يونيوز