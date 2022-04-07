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منظمة الطاقة الذرية: إزاحة الستار عن 9 إنجازات جديدة الأسبوع المقبل

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي، إزاحة الستار عن 9 إنجازات جديدة الأسبوع المقبل.
رمز الخبر: ۶۵۶۱۵
تأريخ النشر: 06 April 2022

وقال اسلامي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إننا أشركنا الكثير من المجموعات منها المجموعات المعرفية ونجحنا في بلورة الإنتاج الوطني.

وأضاف إنه يجب مواصلة البحوث العلمية في تطوير الإنتاج لنحقق المعنى الأساسي لتسمية هذا العام.

وتابع قائلًا: "لا بد أن تتماشى المنتجات من حيث الجودة مع ذوق الناس ويجب السعي لرضاهم".

وشدّد على ضرورة مقاومة الحظر المفروض عبر تطوير المنتجات العلمية الوطنية، مؤكدا أن الطاقة النووية الإيرانية ستكون هي غاية مساعي الشباب الإيراني.

ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الارانية الى انه في يوم التقنية الإيرانية سنقدم بعضًا من إنجازاتنا العلمية، وقال: "حقيقة طاقتنا النووية ستتحقق هذا العام وسنعلن للعالم أن أهداف التقنية النوووية الإيرانية سلمية".

وأضاف: "لدينا 23 جهازا علميا وسنزيح الستار عن 9 أجهزة في يوم التقنية ، وسنقدم أجهزة طبية للشعب الإيراني".

وتابع: "لدينا 4 إنجازات في المجال الصناعي وأجهزة أخرى سنعلن عنها ، فكل هذه الإنجازات سيزاح الستار عنها بحضور رئيس البلاد".

وأشار الى انه سيتم انجاز أول مفاعل إيراني بالكامل وبأيادٍ إيرانية، مضيفا "أن 12 منطقة في البلاد ستزيح الستار عن كل هذه الإنجازات العلمية الإيرانية".

وأعرب اسلامي عن امله بأن تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون الضغط على ايران لتستمر بعملها، قائلا، "المفاوضات وعبر وفدنا مستمرة في مصلحة الشعب الإيراني، أي خطوة يخطوها الطرف الآخر نحن نخطو مثلها. وجدد التاكيد على ان كل ما تم الحصول عليه من خلال التقنية النووية هو إيراني بالكامل".

وأشار الى ان الكيان الإسرائيلي ومن خلال التآمر والوثائق المزورة يسعى الى عرقلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أنه "بعد شهرين سنقدم الأدلة التي تبطل كل مزاعم كيان الاحتلال".

المصدر:يونيوز

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