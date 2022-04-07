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المتحدث باسم الحكومة: المذبحة التي يشتبه في وقوعها بالقرب من كييف "جريمة حرب"

وصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم الأربعاء المذبحة التي يشتبه في وقوعها بحق المدنيين في بوتشا بالقرب من كييف بأنها "جريمة حرب".
رمز الخبر: ۶۵۶۱۳
تأريخ النشر: 06 April 2022

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، إن "قتل العديد من المدنيين الأبرياء يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب“. وفي إشارة إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في ما حدث هناك، قال المتحدث باسم الحكومة ”يجب معاقبة جريمة الحرب الروسية".

وأضاف: "نحن نتعامل بجدية مع حقيقة أن العديد من المدنيين سقطوا ضحايا (للغزو الروسي، ونشعر بصدمة شديدة“.

وتابع ماتسونو قائلاً: "اليابان ستراقب باهتمام كبير الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بينما تعمل عن كثب مع المجتمع الدولي، بما في ذلك دول مجموعة السبع الكبرى الأخرى.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية وزعت في وقت سابق مشاهد من بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة كييف قالت انها تظهر جثثًا متناثرة على الطرقات متهمة القوات الروسية التي كانت تسيطر على البلدة بتنفيذ إعدامات بين السكان، في حين نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في البلدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "ما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط المخابرات الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أنّ "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

المصدر:يونيوز

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