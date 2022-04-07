مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال الاسرائيلية خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين

اقتحمت أعداد كبيرة من الدبابات والآليات العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاربعاء، مدينة ومخيم جنين وقامت بمحاصرة منزل آل الجعبري بحثاً عن المطارد عمر الجعبري في بلدة اليامون، ما أدى الى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين تصدوا لاقتحامات الصهاينة.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال المواجهات في جنين، فيما أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن قاسم السعدي، وهو أحد كوادر حركة الجهاد الاسلامي خلال عملية خاصة بالمخيم.

وأضافت المصادر، أن وحدات خاصة معززة بأربعين دورية عسكرية، داهمت مدينة جنين ثم توجهت للمخيم وحاصرت وسط المخيم ومحط ديوان ومنازل عائلة السعدي، واقتحم المستعربون منزل عبد الرحمن قاسم السعدي الذي تزعم سلطات الاحتلال انه مطلوب لها منذ فترة، واختطفوه ونقلوه لجهة مجهولة.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال تعرضت لوابل كثيف جداً من المفرقعات النارية بشكل مباشر في بلدة اليامون غرب جنين، كما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال واشتبكوا معها في عدة محاور داخل المخيم.

المصدر:يونيوز