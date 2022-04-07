مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في ساحة باب العامود بالقدس

اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، على فلسطينيين في منطقة باب العامود وسط مدينة القدس الشرقية المحتلة، واعتقلت شابًا من شارع نابلس لم تعرف هويته.

اندلعت مساء الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في ساحة باب العامود، بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات عنيفة اندلعت في ساحة باب العامود، أطلقت فيها قوات الاحتلال قنابل الغاز على الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال، فتىً خلال المواجهات التي اندلعت في ساحة باب العامود.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين بالضرب والدفع، ولاحقتهم حتى منطقة وادي الجوز القريبة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه الشبان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكان باب العامود قد شهد مواجهات مماثلة منذ يومين، حيث أصيب أكثر من 20 مواطناً.

وتتخوف الاوساط الصهيونية من تطور المواجهة في باب العامود في القدس المحتلة الى تصعيدٍ كبير يمكن ان يجر المناطق الفلسطينية بما فيها قطاع غزة الى معركة واسعة النطاق.

المصدر:يونيوز