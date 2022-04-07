الأمم المتحدة تدين استهداف بعثة "مونسكو" بالكونغو‎‎ الديمقراطية

دان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي وقع، الثلاثاء، على قوات بعثة تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل أحد حفظة السلام النيباليين.

وفي مؤتمر صحفي بنيويورك، امس الثلاثاء، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق: "يدين الأمين العام بشدة هجوم اليوم على حفظة السلام العاملين في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار (مونسكو) في مقاطعة إيتوري، بجمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأضاف: "وقع هذا الهجوم من قبل أعضاء مشتبه بهم في مليشيا كوديكو (التعاون من أجل تنمية الكونغو) مما أسفر عن مقتل أحد حفظة السلام النيباليين".

وتابع: "يعرب الأمين العام عن أعمق تعازيه لأسرة جندي حفظ السلام، وكذلك لحكومة وشعب نيبال ويشير إلى أن الهجمات على حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جريمة حرب".

وأردف: "يدعو الأمين العام السلطات الكونغولية إلى التحقيق في هذا الحادث وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة على وجه السرعة".

ونقل تأكيد الأمين العام من جديد أن "الأمم المتحدة، من خلال ممثله الخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ستواصل دعم حكومة وشعب الكونغو في جهودهما لإحلال السلام والاستقرار في شرق البلاد".

من جانبه، قال مجلس الأمن الدولي في بيان إنه يدين بأشد العبارات الهجوم على بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار (مونسكو) في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف البيان: "كما يدين أعضاء المجلس بأشد العبارات جميع الهجمات والاستفزازات ضد البعثة"، ويؤكد أن الهجمات المتعمدة التي تستهدف قوات حفظ السلام "تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي".

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم لأسرة الضحية وحكومة وشعب نيبال.

ودعا أعضاء مجلس الأمن "السلطات الكونغولية إلى الإسراع بالتحقيق في هذا الهجوم وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد المعني المساهم بقوات على علم بالتقدم المحرز".

وخلال الأسبوع الماضي، قتل ثمانية جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، منهم ستة من باكستان وروسي وصربي، في تحطم مروحية من طراز "بوما" كانت تقوم بمهمة استطلاع في الكونغو دون أن يعرف سبب الحادث.

المصدر:يونيوز