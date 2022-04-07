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محادثات هاتفية بين وزيري خارجية الصين وكندا حول العلاقات الثنائية والتطورات في اوكرانيا

أكدت الخارجيتان الصينية والكندية على أن شعبيهما "يتمتعان بتبادلات ودية طويلة الأمد، وأن كندا من أوائل الدول الغربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية".
رمز الخبر: ۶۵۶۰۵
تأريخ النشر: 06 April 2022

موقف الخارجيتان جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيرته الكندية ميلاني جولي بناء على طلب الأخيرة، حيث تبادل الجانبان أيضًا وجهات النظر حول القضية الأوكرانية.

وأشار وانغ يي إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قدم شرحًا شاملًا ورسميًا حول موقف الصين بشأن هذه القضية، وقال إن "بلاده تدعو جميع الأطراف إلى التفكير بهدوء وعقلانية، وخلق فرص للسلام وفتح آفاق المفاوضات".

ولفت وانغ يي خلال المكالمة إلى أن "العلاقات الصينية-الكندية تعرضت لانتكاسة خطيرة في السنوات الأخيرة بسبب قضية "منغ وان تشو"، وهو أمر لا نريد رؤيته.

وأوضح أن "جوهر هذه القضية يكمن في القمع الأمريكي لشركات التكنولوجيا الفائقة الصينية بالإكراه، وهو سلوك مشين يمكن للجميع رؤيته بوضوح، كما أنه"لا ينبغي لأي دولة أن تعمل كمنسق لمثل هذا التنمر الأحادي، ولكل الدول الحق في اتخاذ الاستجابات اللازمة".

وفي إشارة إلى أن الصين تنظر دائمًا إلى العلاقات الصينية-الكندية وتعالجها من منظور استراتيجي وطويل الأمد، قال وانغ يي إن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية ليس في مصلحة البلدين، ودعا كندا إلى مواجهة المشاكل والتعاون مع الصين.

وأضاف وزير الخارجية الصيني أن "النظام السياسي ومسار التنمية في الصين هما اختياران للشعب الصيني، ولهما منطق تاريخي حتمي، ويتماشيان مع الظروف الوطنية للصين واحتياجات شعبها، كما أن التنمية والتقدم في الصين ليسا فقط حقا مشروعا لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ولكنهما أيضا جزء مهم من تحديث البشرية جمعاء".

المصدر:يونيوز

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