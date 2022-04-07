السلطات الصحية تسمح لمصابي كورونا الخاضعين للعلاج في المنزل بزيارة الصيدليات

قررت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، السماح لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعلاج في المنزل، بزيارة الصيدليات وتلقي الأدوية ابتداء من اليوم الأربعاء.

وحتى الآن، تلقى مرضى كوفيد-19 الخاضعين للعلاج في المنزل، خدمة الاستشارات الطبية عبر الهاتف، وتم استلام الأدوية الموصوفة من الصيدليات وتسليمها إليهم من قبل أفراد أسرهم أو معارفهم، لكن السلطات الصحية قررت السماح لمرضى كوفيد-19 بزيارة الصيدليات حيث تقدم المزيد من العيادات المحلية العلاج وجها لوجه لهم.

ووفقا لذلك، يمكن لمرضى كوفيد-19 تلقي خدمة الاستشارات الطبية غير المباشرة أو وجها لوجه، وزيارة الصيدليات وتلقي الأدوية الموصوفة.

وسجلت كوريا الجنوبية 286 ألفا و294 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وسط تفشي المتحور أوميكرون سريع الانتشار، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 14 مليونًا و553 ألفا و644 إصابة، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

كما سجلت البلاد 371 وفاة إضافية، لتصل الحصيلة إلى 18 ألفا و33 وفاة.

ووصل عدد حالات الإصابة الحرجة 1128 حالة، بارتفاع قدره سبع حالات عن اليوم السابق.

المصدر:يونيوز