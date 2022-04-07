الرئيس سي جين بينغ يهاتف نظيره الصربي: لتوجيه العلاقات الصينية-الصربية نحو إنجازات جديدة

وأشار شي في رسالته إلى أنه "في السنوات الأخيرة، حافظت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وصربيا على زخم إنمائي قوي، حيث رأى الجانبان ثقة سياسية متبادلة قوية وتعاونا عمليا ثنائيا مثمرا".

وقال شي إنه "في مواجهة تغيرات عالمية كبرى لم نشهدها منذ قرن من الزمان، يحترم الجانبان بعضهما البعض بحزم، ويعامل كل منهما الآخر على قدم المساواة، ويتكاتف الجانبان في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، ما ساهم في تقديم مساهمات إيجابية لحماية المساواة والعدالة الدوليين.

وأضاف أنه يعلق أهمية كبيرة على تنمية العلاقات بين الصين وصربيا، ويقدر علاقة العمل الجيدة والصداقة مع الرئيس فوسيتش.

وتابع أنه على استعداد للعمل مع الرئيس فوسيتش لتعزيز الاتصالات الاستراتيجية، وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة، وتوسيع وتعميق التعاون متبادل المنفعة في جميع المجالات بين البلدين، وتوجيه العلاقات الصينية-الصربية نحو إنجازات جديدة، بما يعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما.

المصدر:يونيوز