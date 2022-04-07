النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

مناورات إسرائيلية أميركية في مياه البحر الأحمر تحاكي سيناريوهات عدة

أنهى سلاح البحرية الإسرائيلي المناورة البحرية الأكبر بمشاركة سلاح البحرية والأسطول الخامس الأميركي، وحاكت المناورة سيناريوهات متعددة تم خلالها ولأول مرة إعادة تزويد سفن الصواريخ بالوقود في البحر الأحمر بواسطة ناقلة أميركية.
رمز الخبر: ۶۵۵۹۸
تأريخ النشر: 06 April 2022

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان "انتهت المناورة البحرية الدولية التي تحمل اسم (الحارس الضروري) التي تمت بين سلاح البحرية الإسرائيلي والأسطول الخامس الأميركي واستمرت لمدة عشرة أيام وجرت في عدة نقاط: خليج حيفا، خليج إيلات وفي البحر الأحمر".

وأشار ادرعي إلى أن "هذه المناورة تُعد الأكبر لسلاح البحرية والأسطول الخامس خلال السنوات الأخيرة، شارك فيها 300 جندي وقادة من وحدات مختلفة بسلاح البحرية - سفينتا صواريخ، طاقمين من الوحدة الخاصة للمهمات تحت المائية، طاقم من وحدة سنايبر وطاقم طبي بحري، إلى جانبهم، شارك نظرائهم من الأسطول الخامس الأميركي".

وبحسب ادرعي "فقد وصل كل من قائد الأسطول الخامس الأميركي الادميرال براد كوبر وقائد سلاح البحرية الإسرائيلية اللواء دافيد ساعار سلامة إلى منطقة البحر الأحمر حيث قاما بتوجيه القوات".

وتابع "وتدرب مقاتلو السفن الصاروخية على القتال البحري في خليج إيلات والبحر الأحمر، وأجروا تمرينًا على إطلاق نار بحري، وآليات حماية السفن، ولأول مرة، تمت إعادة تزويد سفن الصواريخ التابعة للسلاح البحرية بالوقود بواسطة ناقلة أميركية في البحر الأحمر، خطوة زادت من قدرة جيش الدفاع من ناحية الإبحار ومناطق العمل العسكري".

هذا وأجرت قوات وحدة المهمات الخاصة تحت المائية مع نظيراتها "تدريبات حاكت أعمال تخريبية وتحييد ألغام بحرية وغوص مشترك في خليج إيلات، بالإضافة إلى ذلك، تم التدرب في منشأة تدريب خاصة في القاعدة البحرية في حيفا، حيث تمرنوا على تحديد مكان المتفجرات و تحييدها على السفن"، بحسب المتحدث باسم جيش الإحتلال.

وقال ادرعي إن "قوات وحدة سنابير تدربت مع نظرائهم طاقم خفر السواحل الأميركي، على سيناريو الاستيلاء على سفينة أجنبية ومنع عمل تخريبي. كما تدربت طواقم الإنقاذ على سيناريوهات الإنقاذ البحري والعلاج الطبي مع نظيراتها الأميركية. وكجزء من التمرين، خضعت القوات إلى ورش عمل تعليمية، كما أقيمت غرفة عمليات على متن سفينة الصواريخ ساعار 6".

وأكد ادرعي على أن هذا "التمرين يُعد خطوة إضافية في إطار المناورات والتعاون الوطيد بين سلاح البحرية والأسطول الخامس،  كما يعد فرصة للتعلم العسكري المتبادل، المشاركة في تعزيز القدرات العسكرية والتعاون العسكري القائم على رفع الإمكانيات وتوسيع نطاق نشاطات جيش الدفاع في كافة الحالات".

من جانبه، قال قائد سلاح البحرية الإسرائيلي دافيد ساعار سلامة إن "تمرين حارس ضروري ويوسع نطاق العمل والقدرة العسكرية لسلاح البحرية.  التعاون المشترك مع الأسطول الخامس في زيادة وتحسن، حيث تترجم الرؤية العسكرية إلى أفعال. هذا التدريب مهم للغاية بالنسبة لنا لما له من انعكاسات على  الاستقرار الاستراتيجي في المجال البحري".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
النائب فضل الله: ديوان المحاسبة يثبت ما أثرناه حول الاتصالات
مساعدات عسكرية من التشيك الى اوكرانيا
زاخاروفا: الأدلة على عدم تورط روسيا بأحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو
المبعوث الأممي عن الهدنة: فرصة مهمة ونادرة وكذلك محفوفة بالمخاطر
جيش الاحتلال يقر: حزب الله أضر بقدرات سلاحنا الجوي فوق لبنان
الغرب يصعّد من عقوباته ضد موسكو التي توعدت باتخاذ "اجراءات انتقامية" لحماية مصالحها
العراق يحقق أعلى ايرادات نفطية منذ 1972
الإطار التنسيقي يواصل لقاءاته وتحركاته لإنهاء حالة الانسداد وتشكيل حكومة توافقية
الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
الكرملين: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة رغم الأحداث الجارية حول بوتشا
برنامج أمان دخل شهره الثاني ومستمر في الدفعِ للعائلات الأكثر فقراً
الدفاع: نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف بحق الاسرى العسكريين الروس وهذا ينشر على الانترنت
الفاتيكان ردا على الرئاسة اللبنانية: زيارة البابا إلى لبنان فرضية قيد الدراسة
الجهاد تعليقا على مسيرة نتنياهو: القدس خط أحمر ولا نتهاون مع الاستفزاز الصهيوني
الزاملي: قانون الأمن الغذائي سيتم إقراره في البرلمان قريباً
الاحتلال اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام 2015 في ظروف قاسية
العتبة الرضوية: شهيد وجريحان في إعتداء بسكين من قبل شاب أجنبي والتحقيقات جارية
ورقة سياسية: حزب الله ومحاربة الفساد
اضطراب حركة السفر في مطارات المملكة المتحدة قبيل عيد الفصح بسبب غياب الموظفين
على أمريكا اتخاذ القرارات السياسية اذا أرادت التوصل لإتفاق
وزير النفط: سنستفيد من طاقات الشركات المعرفية لزيادة انتاج النفط والغاز
حركة انصار شباب ثورة 14 فبراير تطالب بتفكيك القاعدة الامريكية في البحرين
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في ساحة باب العامود بالقدس
الأمم المتحدة: لعدم استخدام إجراءات حالات الطوارئ لمنع الاحتجاجات السلمية في سريلانكا
الغرب يصعّد من عقوباته ضد موسكو التي توعدت باتخاذ "اجراءات انتقامية" لحماية مصالحها
الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
اكتظاظ الشوارع والمقاهي في كركوك لإحياء أمسيات رمضان
ضربات جوية وبرية ضد الخلايا الإرهابية جنوب غربي نينوى
الزاملي يجري جولة ميدانية في سامراء ويعقد عددا من الاجتماعات الامنية والخدمية فيها