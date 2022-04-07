الاتحاد الأوروبي: النص النهائي لاتفاق فيينا جاهز ومطروح على الطاولة

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي بصفته منسق الاتفاق النووي يبقى على اتصال بجميع الأطراف والولايات المتحدة الامريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

اعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، ان النص النهائي لاتفاق فيينا بات جاهزا ومطروحا على الطاولة.

وقالت مصرالي في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الاثنين إن المحادثات لا تزال جارية وهي تقترب من المرحلة الاخيرة.

وأضافت: نحاول العودة إلى محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق، لافتة إلى أن المحادثات دخلت فترة توقف منذ 11 مارس حتى تعود الوفود إلى عواصمها لاتخاذ القرارات النهائية السياسية الصعبة للغاية.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي بصفته منسق الاتفاق النووي يبقى على اتصال بجميع الأطراف والولايات المتحدة الامريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي.