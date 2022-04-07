النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

وزير النفط: سنستفيد من طاقات الشركات المعرفية لزيادة انتاج النفط والغاز

حضرت اليوم بمعية المساعدين والمدراء التنفيذيين بالوزارة في اجتماع لجنة الطاقة وتم تقديم تقرير عن اداء الوزارة في العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 20 اذار/مارس).
رمز الخبر: ۶۵۵۹۳
تأريخ النشر: 06 April 2022

اكد وزير النفط الايراني جواد اوجي بان جدول اعمال الوزارة يتضمن الاستفادة من طاقات الشركات المعرفية بهدف زيادة الانتاج ورفع مستوى القيمة المضافة للمنتوجات في قطاعات النفط والغاز والمشتقات النفطية والبتروكيمياوية.

وقال اوجي في تصريح للصحفيين الثلاثاء اثر حضوره اجتماع لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي: حضرت اليوم بمعية المساعدين والمدراء التنفيذيين بالوزارة في اجتماع لجنة الطاقة وتم تقديم تقرير عن اداء الوزارة في العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 20 اذار/مارس).

واضاف: كما قدمنا برامجنا في العام الجاري في ضوء تمسية شعار العام (الانتاج المعرفي والمولد لفرص العمل) من قبل قائد الثورة الاسلامية حيث تم طرح برامج وزارة النفط في سياق اضفاء الطابع المعرفي على هذه الصناعة في مجال زيادة انتاج النفط والغاز والمشتقات النفطية والمنتوجات البتروكيمياوية.

واوضح بان امورا جيدة تحققت في مجال خفض الواردات ذات الصلة بالحاجات الصناعية لانتاج السلع وقال: ان الاستفادة من طاقات الشركات المعرفية في هذا المسار بهدف زيادة الانتاج ورفع مستوى القيمة المضافة للمنتوجات المصنعة في هذا المجال وزيادة الاستثمارات في المصب والمنبع لصناعات النفط والغاز، تعد من البرامج الاخرى لوزارة النفط والتي تم شرحها تفصيليا في اجتماع لجنة الطاقة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
النائب فضل الله: ديوان المحاسبة يثبت ما أثرناه حول الاتصالات
مساعدات عسكرية من التشيك الى اوكرانيا
زاخاروفا: الأدلة على عدم تورط روسيا بأحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو
المبعوث الأممي عن الهدنة: فرصة مهمة ونادرة وكذلك محفوفة بالمخاطر
جيش الاحتلال يقر: حزب الله أضر بقدرات سلاحنا الجوي فوق لبنان
الغرب يصعّد من عقوباته ضد موسكو التي توعدت باتخاذ "اجراءات انتقامية" لحماية مصالحها
العراق يحقق أعلى ايرادات نفطية منذ 1972
الإطار التنسيقي يواصل لقاءاته وتحركاته لإنهاء حالة الانسداد وتشكيل حكومة توافقية
الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
الكرملين: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة رغم الأحداث الجارية حول بوتشا
برنامج أمان دخل شهره الثاني ومستمر في الدفعِ للعائلات الأكثر فقراً
الدفاع: نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف بحق الاسرى العسكريين الروس وهذا ينشر على الانترنت
الفاتيكان ردا على الرئاسة اللبنانية: زيارة البابا إلى لبنان فرضية قيد الدراسة
الجهاد تعليقا على مسيرة نتنياهو: القدس خط أحمر ولا نتهاون مع الاستفزاز الصهيوني
الزاملي: قانون الأمن الغذائي سيتم إقراره في البرلمان قريباً
الاحتلال اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام 2015 في ظروف قاسية
العتبة الرضوية: شهيد وجريحان في إعتداء بسكين من قبل شاب أجنبي والتحقيقات جارية
ورقة سياسية: حزب الله ومحاربة الفساد
اضطراب حركة السفر في مطارات المملكة المتحدة قبيل عيد الفصح بسبب غياب الموظفين
على أمريكا اتخاذ القرارات السياسية اذا أرادت التوصل لإتفاق
وزير النفط: سنستفيد من طاقات الشركات المعرفية لزيادة انتاج النفط والغاز
حركة انصار شباب ثورة 14 فبراير تطالب بتفكيك القاعدة الامريكية في البحرين
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في ساحة باب العامود بالقدس
الأمم المتحدة: لعدم استخدام إجراءات حالات الطوارئ لمنع الاحتجاجات السلمية في سريلانكا
الغرب يصعّد من عقوباته ضد موسكو التي توعدت باتخاذ "اجراءات انتقامية" لحماية مصالحها
الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
اكتظاظ الشوارع والمقاهي في كركوك لإحياء أمسيات رمضان
ضربات جوية وبرية ضد الخلايا الإرهابية جنوب غربي نينوى
الزاملي يجري جولة ميدانية في سامراء ويعقد عددا من الاجتماعات الامنية والخدمية فيها