النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ
الادميرال تنكسيري:

سنعمل على تعزيز القدرة القتالية لقواتنا البحرية بالتعاون مع الشركات المعرفية

قادرون من خلال تعزيز ودعم الشركات المعرفية المحلية، على رفع مستوى الجاهزية العسكرية واتخاذ خطوة مؤثرة لتحقيق شعار العام الجديد.
رمز الخبر: ۶۵۵۹۲
تأريخ النشر: 06 April 2022

قال قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية الادميرال عليرضا تنكسيري: سنعمل على تعزيز القدرة القتالية لقواتنا البحرية بالتعاون مع الشركات المعرفية.

وأكد الادميرال تنكسيري على تكثيف الجهود من اجل تحقيق الشعار الذي اطلقه سماحة القائد على العام الجديد "دعم الانتاج القائم على المعرفة وتوفير فرص العمل"؛ كما اشاد بجهود كافة المنتسبين الى بحرية الحرس الثوري التي افضت الى تحقيق شعار العام الماضي.

ولفت الى ان العلماء الشباب والثوريين في ايران الاسلامية تمكنوا بفضل توجيهات قائد الثورة ان يحققوا الكثير من الانجازات بواسطة الشركات المعرفية ويعالجوا قسما كبيرا من المشاكل والاحتياجات العلمية والستراتيجية الراهنة في البلاد.

وأكد قائد بحرية حرس الثورة ان هذه الانجازات والجهود ساهمت في اجهاض نتائج الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف: قادرون من خلال تعزيز ودعم الشركات المعرفية المحلية، على رفع مستوى الجاهزية العسكرية واتخاذ خطوة مؤثرة لتحقيق شعار العام الجديد.

ولفت الى أن كافة الاجهزة والمعدات المستخدمة عند القوات المسلحة الايرانية هي محلية بامتياز ويتم انتاج البعض منها بالتعاون مع الشركات المعرفية في البلاد؛ مردفا ان هذا التعاون سيتعزز خلال العام الجاري تحقيقا لاهداف قائد الثورة الإسلامية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
النائب فضل الله: ديوان المحاسبة يثبت ما أثرناه حول الاتصالات
مساعدات عسكرية من التشيك الى اوكرانيا
زاخاروفا: الأدلة على عدم تورط روسيا بأحداث بوتشا كافية لإغلاق موضوع الاتهامات ضد موسكو
المبعوث الأممي عن الهدنة: فرصة مهمة ونادرة وكذلك محفوفة بالمخاطر
جيش الاحتلال يقر: حزب الله أضر بقدرات سلاحنا الجوي فوق لبنان
الغرب يصعّد من عقوباته ضد موسكو التي توعدت باتخاذ "اجراءات انتقامية" لحماية مصالحها
العراق يحقق أعلى ايرادات نفطية منذ 1972
الإطار التنسيقي يواصل لقاءاته وتحركاته لإنهاء حالة الانسداد وتشكيل حكومة توافقية
الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
الكرملين: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة رغم الأحداث الجارية حول بوتشا
برنامج أمان دخل شهره الثاني ومستمر في الدفعِ للعائلات الأكثر فقراً
الدفاع: نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف بحق الاسرى العسكريين الروس وهذا ينشر على الانترنت
الفاتيكان ردا على الرئاسة اللبنانية: زيارة البابا إلى لبنان فرضية قيد الدراسة
الجهاد تعليقا على مسيرة نتنياهو: القدس خط أحمر ولا نتهاون مع الاستفزاز الصهيوني
الزاملي: قانون الأمن الغذائي سيتم إقراره في البرلمان قريباً
الاحتلال اعتقل أكثر من 9000 طفل فلسطينيّ منذ عام 2015 في ظروف قاسية
العتبة الرضوية: شهيد وجريحان في إعتداء بسكين من قبل شاب أجنبي والتحقيقات جارية
ورقة سياسية: حزب الله ومحاربة الفساد
اضطراب حركة السفر في مطارات المملكة المتحدة قبيل عيد الفصح بسبب غياب الموظفين
على أمريكا اتخاذ القرارات السياسية اذا أرادت التوصل لإتفاق
وزير النفط: سنستفيد من طاقات الشركات المعرفية لزيادة انتاج النفط والغاز
حركة انصار شباب ثورة 14 فبراير تطالب بتفكيك القاعدة الامريكية في البحرين
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في ساحة باب العامود بالقدس
الأمم المتحدة: لعدم استخدام إجراءات حالات الطوارئ لمنع الاحتجاجات السلمية في سريلانكا
الغرب يصعّد من عقوباته ضد موسكو التي توعدت باتخاذ "اجراءات انتقامية" لحماية مصالحها
الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت على قرار بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان
اكتظاظ الشوارع والمقاهي في كركوك لإحياء أمسيات رمضان
ضربات جوية وبرية ضد الخلايا الإرهابية جنوب غربي نينوى
الزاملي يجري جولة ميدانية في سامراء ويعقد عددا من الاجتماعات الامنية والخدمية فيها