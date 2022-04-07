قادرون من خلال تعزيز ودعم الشركات المعرفية المحلية، على رفع مستوى الجاهزية العسكرية واتخاذ خطوة مؤثرة لتحقيق شعار العام الجديد.

قال قائد بحرية حرس الثورة الاسلامية الادميرال عليرضا تنكسيري: سنعمل على تعزيز القدرة القتالية لقواتنا البحرية بالتعاون مع الشركات المعرفية.

وأكد الادميرال تنكسيري على تكثيف الجهود من اجل تحقيق الشعار الذي اطلقه سماحة القائد على العام الجديد "دعم الانتاج القائم على المعرفة وتوفير فرص العمل"؛ كما اشاد بجهود كافة المنتسبين الى بحرية الحرس الثوري التي افضت الى تحقيق شعار العام الماضي.

ولفت الى ان العلماء الشباب والثوريين في ايران الاسلامية تمكنوا بفضل توجيهات قائد الثورة ان يحققوا الكثير من الانجازات بواسطة الشركات المعرفية ويعالجوا قسما كبيرا من المشاكل والاحتياجات العلمية والستراتيجية الراهنة في البلاد.

وأكد قائد بحرية حرس الثورة ان هذه الانجازات والجهود ساهمت في اجهاض نتائج الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف: قادرون من خلال تعزيز ودعم الشركات المعرفية المحلية، على رفع مستوى الجاهزية العسكرية واتخاذ خطوة مؤثرة لتحقيق شعار العام الجديد.

ولفت الى أن كافة الاجهزة والمعدات المستخدمة عند القوات المسلحة الايرانية هي محلية بامتياز ويتم انتاج البعض منها بالتعاون مع الشركات المعرفية في البلاد؛ مردفا ان هذا التعاون سيتعزز خلال العام الجاري تحقيقا لاهداف قائد الثورة الإسلامية.