الحكومة توافق على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع السياسية لم تعرقل عمل الحكومة، وأشار إلى أن مجلس الوزراء صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن "الأوضاع السياسية لم تعرقل عمل الحكومة"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء وجه بتشكيل فريق عمل يتهيأ لتحدي توفير الطاقة الكهربائية".

وأضاف، أن "فريق العمل شرع بترتيب أولويات توفير الطاقة الكهربائية للأشهر المقبلة"، مبينا أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية سيوفر الخدمات ونأمل التصويت عليه من دون تغيير".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء صوت على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024"، مضيفا أن "التصويت على تسديد الديون الخارجية والداخلية جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط". وتابع أن "مجلس الوزراء صوت على قرار يسهل أعمال المستثمرين من خلال جدولة القروض التي تسلموها".

المصدر:يونيوز