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البابا فرنسيس يعتزم زيارة بيروت في شهر حزيران المقبل

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس، يعتزم زيارة لبنان في حزيران/يونيو المقبل.
رمز الخبر: ۶۵۵۷۵
تأريخ النشر: 05 April 2022

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان نشرته عبر تويتر، "الرئيس عون تبلغ من السفير البابوي أن البابا فرنسيس سيزور لبنان في حزيران/يونيو المقبل على أن يحدد موعد الزيارة وبرنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي".

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن عون قوله: "اللبنانيون ينتظرون زيارة البابا فرنسيس للتعبير عن امتنانهم لاهتمام قداسته بلبنان ولشكره على المبادرات التي قام بها تجاه بلدهم والصلوات التي رفعها لإحلال السلام والاستقرار فيه".

وكان وزير خارجية الفاتيكان، بول ريتشارد غالاغير، أكد خلال لقاء سابق جمعه بالرئيس اللبناني في 1 شباط/فبراير الماضي، أن البابا فرنسيس يرغب في زيارة لبنان قريبا، لدعمه وسط الظروف الصعبة التي يمر بها.

وفي 1 تموز/يوليو العام الماضي أقيمت في الفاتيكان الصلوات من أجل لبنان بمشاركة ممثلي المجتمعات المسيحية اللبنانية.

المصدر:يونيوز

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