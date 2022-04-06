تعليق أردني على التصعيد الإسرائيلي في فلسطين واقتحامات المسجد الأقصى

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، واستمرار الاقتحامات الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية خلال شهر رمضان.

دان الأردن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، واستمرار الاقتحامات الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية خلال شهر رمضان.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، أن "المسجد الاقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

وشدد أبو الفول على "ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك"، مؤكدا أن "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي".

كما أشار إلى "ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف".

المصدر:يونيوز