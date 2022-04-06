الزاملي لوفد دنماركي: هدفنا مشترك ودائم بمحاربة الإرهاب.. واستقرار العراق مؤثر لأمن المنطقة

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم وفداً دنماركياً من اللجنة البرلمانية لحلف الناتو برئاسة النائب مادس فوغليدي، واكد أن استقرار العراق عامل مؤثر لأمن الشرق الأوسط برمته، مضيفا ان "هدفنا مشترك ودائم بمحاربة الإرهاب".

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، أن استقرار العراق عامل مؤثر لأمن الشرق الأوسط برمته.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، وفداً دنماركياً من اللجنة البرلمانية لحلف الناتو برئاسة النائب مادس فوغليدي".

كما أكد الزاملي أن "تهديد الأمن والسلم العالميين من قبل قوى التطرف والإرهاب، أنتج هدفاً مشتركاً لدى جميع دول العالم يتمثل بمحاربة هذا الإرهاب، والتنسيق في مجال التسليح والتدريب والمعلومات الاستخبارية لتحقيق هذا الهدف".

واشار نائب رئيس البرلمان الى أن "استقرار العراق أمنياً واقتصادياً وسياسياً عامل أساس ومؤثر في استقرار الشرق الأوسط برمته".

ودعا الزاملي الى "ضرورة استمرار أطر التعاون ما بين العراق وحلف الناتو في المجالات الأمنية والتدريب ومحاربة الإرهاب".

وجرى خلال اللقاء بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وتشجيع دخول الشركات الاستثمارية للعراق والمساهمة في نقل الخبرات وزيادة التعاون الاقتصادي وخطط انعاش الصناعة والزراعة، وكذلك الحديث عن دعم احتياجات الجالية العراقية المتواجدة في الدنمارك.

المصدر:يونيوز