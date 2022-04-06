تأجيل جلسات محاكمة الرئيس السابق عمر البشير والمتهمين الآخرين بإنقلاب 89

رفعت المحكمة المعنية بقضية الرئيس المعزول عمر البشير والمتهمين في "قضية انقلاب 1989"، جلساتها إلى يوم الثلاثاء القادم، وذلك لغياب عدد من المتهمين بسبب ظروفهم الصحية.

وقال رئيس المحكمة حسين الجاك إن تقارير طبية تصل المحكمة حول علاج المتهمين، تفيد بعدم تمكنهم من الحضور لجلسات المحكمة، وعليه تقرر رفع جلسة اليوم لمواصلتها الثلاثاء المقبل.

وفي مستهل الجلسة، طالب رئيس المحكمة من المتحري تعريف المستندات التي سيتم تقديمها للمحكمة، وذلك بطلب من هيئة الدفاع حتى تكون على إلمام بالمستندات التي ستقدم في مواجهة موكليهم من المتهمين.

والمستندات هي عبارة عن قرص مدمج (سي دي) عن برنامج (في الواجهة) حول المتهم، إلى جانب مستندات ورقية عن المرسوم الدستوري الأول والثالث، علاوة على إفادات من سلطات الأراضي وسوق الخرطوم للأوراق المالية وصحف.

وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020 أولى جلسات محاكمة البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها "تدبير انقلاب" و"تقويض النظام الدستوري".

وتقدم محامون سودانيون في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.

وإلى جانب البشير، يوجد بين المتهمين القيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير "انقلابا" عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وبعد 3 عقود في الحكم، أُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.​​​​​​​

المصدر:يونيوز