تبون: تم اتخاذ قرار على مستوى جامعة الدول العربية لصنع سلام مع "إسرائيل"

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تسريب صوتي أثناء استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاسبوع الماضي، عن قرار يتم التحضير لاتخاذه على مستوى جامعة الدول العربية، لصنع السلام مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في مقابل اعتراف الأخير بالدولة الفلسطينية.

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن "الجزائر ليست لها مشكلة مع إسرائيل إلا القضية الفلسطينية، وأن موقفها ثابت في هذا الشأن"، كاشفًا عن قرار يتم التحضير لاتخاذه على مستوى جامعة الدول العربية، لصنع السلام مع كيان الاحتلال الاسرائيلي في مقابل اعتراف الأخير بالدولة الفلسطينية.

وفي تسريب صوتي له خلال اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، أكد تبون أن القرار هو "سلام مقابل الارض، والمشكلة الوحيدة مع اسرائيل هي القضية الفلسطينية".

كما اكتشف الجزائريون من خلال هذا التسريب، أن رئيس دولتهم خاطب بلينكن باللغة الفرنسية وهو ما يتنافى مع تشريعات الدستور ومع تقاليد الدبلوماسية.

وبدا تبون الذي تكلم على مدار 27 دقيقة وكأنه يبرر موقفه، حيث كان يشرح ويفصل ودون توقف مختلف المواقف والملفات سواء المتصلة بالبلدين أو الإقليمية التي تهم الطرفين.

وكانت وزارة الخارجية الامريكية، قد أعلنت ان بلينكن التقى بالرئيس تبون في الجزائر العاصمة، وناقشا مجموعة من القضايا، بما في ذلك سبل توسيع تعاوننا الاقتصادي وإدراج الولايات المتحدة كدولة الشرف في معرض الجزائر التجاري الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس، في بيان على الموقع الرسمي للوزارة، ان المعرض هو أكبر معرض تجاري من نوعه في إفريقيا.

وأكد برايس من جديد التزام الإدارة بتوسيع وتعزيز العلاقة مع الجزائر، بما في ذلك من خلال النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما ناقشا قضايا الأمن الإقليمي والتطورات الدولية المتعلقة بعدوان الرئيس بوتين على أوكرانيا.

المصدر:يونيوز