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بينيت يدين القتل في بوتشا الاوكرانية دون الإشارة لروسيا

أدان رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت قتل المدنيين الذي تشير إليه التقارير في بلدة بوتشا الأوكرانية، من دون تحميل القوات الروسية المسؤولية.
رمز الخبر: ۶۵۵۶۹
تأريخ النشر: 05 April 2022

وقال بينيت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "لقد صُدمنا من المشاهد المرعبة في بوتشا وندينها. معاناة المواطنين الأوكرانيين هائلة، ونحن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة".

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية وزعت في وقت سابق مشاهد من بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة كييف قالت انها تظهر جثثًا متناثرة على الطرقات متهمة القوات الروسية التي كانت تسيطر على البلدة بتنفيذ إعدامات بين السكان، في حين نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في البلدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "ما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط المخابرات الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أنّ "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

المصدر:يونيوز

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