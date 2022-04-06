العتبة الرضوية تقيم برنامجاً عبادياً ومجالس تلاوة للقرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان

تقيم العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد الإيرانية مجالس تلاوة للقرآن الكريم في صحن آزادي. ويشارك في هذه المجالس، آلاف القراء من ايران ومن العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ملايين الزوار في الحرم المطهر.

واعدت العتبة الرضوية المقدسة برنامجاً خدمياً وعبادياً خاصّاً، يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للزائرين الذين يقصدون نيل نفحات القداسة من المرقد الطاهر للإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في أيام الشهر الفضيل وأداء مراسيم الزيارة والدعاء بكل سهولة ويُسر.

وقبل أيام، اكد الإمام السيد علي الخامنئي ان الدين الذي جاء به نبي الاسلام محمد (ص) هو دين ازلي ولذلك ينبغي ان تكون معجزته ازلية ايضا، اي ان بامكانكم الارتشاف من معين معارفه لتلبية مستلزماتكم الحياتية في اي مرحلة على مر التاريخ الطويل.

وشدد السيد الخامنئي خلال المحفل الذي حضره القراء والحفظة واساتذة القرآن الكريم في حسينية الإمام الخميني (رض) على أن "تلاوة القرآن يجب أن تكون متواصلة ومستمرة ذلك لأن القرآن هو معجزة النبي (ص) الأبدية" وقال "يجب أن ينتفع الإنسان من القرآن عبر التعلم العميق والتبحر فيه فهو ربيع القلوب".

وكانت قد باشرت إدارة خدمات الزوار في العتبة الرضوية المقدسة منذ فترة وحسب الخطة الموضوعة للشهر الفضيل بإعداد برنامج عبادي خاص يشتمل على إقامة المحاضرات الدينية الرمضانية، وإقامة المحافل والختمات القرآنية المباركة المتضمنة إقامة الختمة القرآنية المرتلة طوال شهر رمضان المبارك في رواق الإمام الخميني (رضوان الله عليه)، والمجالس الرمضانية والمحاضرات الدينية اليومية التي تتناول محاور عديدة أهمها أحكام الصيام والأمور العبادية، بالإضافة إلى جلسات تفسير القرآن التي ستقام يومياً في مسجد جوهرشاد في الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور متولي العتبة الرضوية المقدسة الشيخ أحمد مروي.

أما البرنامج المسائي فيشمل قراءة دعاء الافتتاح كلّ يوم في الساعة الثامنة والثلث مساء، تليه دروس من القرآن للعلامة الشيخ محسن قراءتي صاحب الأسلوب المميز في تفسير القرآن الكريم. كما سيشارك الرادود الإيراني محمود كريمي في إحياء ليالي الشهر الفضيل بقراءة المناجاة الخاصة بشهر رمضان ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ليلاً.

هذا وهناك برامج أخرى لا يتّسع المجال لذكرها بالتفصيل، كبرامج ليلة النصف من شهر رمضان، وليالي القدر المباركة وليالي ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وما بقي من الشهر الفضيل ختاماً ببرامج عيد الفطر المبارك.

يُذكر أن هذه المراسم تبث بهمة مديرية الإعلام السمعي والمرئي في العتبة الرضوية المقدسة بشكل مباشر على الهواء عبر القنوات التلفزيونية الإيرانية. وعلى صعيد آخر، تستعد مديرية مضيف العتبة لتوزيع آلاف الوجبات الغذائية على الزوار المتواجدين في الحرم المطهر أثناء حلول وقت الإفطار.

المصدر:يونيوز