النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

العتبة الرضوية تقيم برنامجاً عبادياً ومجالس تلاوة للقرآن الكريم بمناسبة شهر رمضان

تقيم العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد الإيرانية مجالس تلاوة للقرآن الكريم في صحن آزادي. ويشارك في هذه المجالس، آلاف القراء من ايران ومن العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ملايين الزوار في الحرم المطهر.
رمز الخبر: ۶۵۵۶۷
تأريخ النشر: 05 April 2022

واعدت العتبة الرضوية المقدسة برنامجاً خدمياً وعبادياً خاصّاً، يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للزائرين الذين يقصدون نيل نفحات القداسة من المرقد الطاهر للإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في أيام الشهر الفضيل وأداء مراسيم الزيارة والدعاء بكل سهولة ويُسر.

وقبل أيام، اكد الإمام السيد علي الخامنئي ان الدين الذي جاء به نبي الاسلام محمد (ص) هو دين ازلي ولذلك ينبغي ان تكون معجزته ازلية ايضا، اي ان بامكانكم الارتشاف من معين معارفه لتلبية مستلزماتكم الحياتية في اي مرحلة على مر التاريخ الطويل.

وشدد السيد الخامنئي خلال المحفل الذي حضره القراء والحفظة واساتذة القرآن الكريم في حسينية الإمام الخميني (رض) على أن "تلاوة القرآن يجب أن تكون متواصلة ومستمرة ذلك لأن القرآن هو معجزة النبي (ص) الأبدية" وقال "يجب أن ينتفع الإنسان من القرآن عبر التعلم العميق والتبحر فيه فهو ربيع القلوب".

وكانت قد باشرت إدارة خدمات الزوار في العتبة الرضوية المقدسة منذ فترة وحسب الخطة الموضوعة للشهر الفضيل بإعداد برنامج عبادي خاص يشتمل على إقامة المحاضرات الدينية الرمضانية، وإقامة المحافل والختمات القرآنية المباركة المتضمنة إقامة الختمة القرآنية المرتلة طوال شهر رمضان المبارك في رواق الإمام الخميني (رضوان الله عليه)، والمجالس الرمضانية والمحاضرات الدينية اليومية التي تتناول محاور عديدة أهمها أحكام الصيام والأمور العبادية، بالإضافة إلى جلسات تفسير القرآن التي ستقام يومياً في مسجد جوهرشاد في الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور متولي العتبة الرضوية المقدسة الشيخ أحمد مروي.

أما البرنامج المسائي فيشمل قراءة دعاء الافتتاح كلّ يوم في الساعة الثامنة والثلث مساء، تليه دروس من القرآن للعلامة الشيخ محسن قراءتي صاحب الأسلوب المميز في تفسير القرآن الكريم. كما سيشارك الرادود الإيراني محمود كريمي في إحياء ليالي الشهر الفضيل بقراءة المناجاة الخاصة بشهر رمضان ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ليلاً.

هذا وهناك برامج أخرى لا يتّسع المجال لذكرها بالتفصيل، كبرامج ليلة النصف من شهر رمضان، وليالي القدر المباركة وليالي ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وما بقي من الشهر الفضيل ختاماً ببرامج عيد الفطر المبارك.

يُذكر أن هذه المراسم تبث بهمة مديرية الإعلام السمعي والمرئي في العتبة الرضوية المقدسة بشكل مباشر على الهواء عبر القنوات التلفزيونية الإيرانية. وعلى صعيد آخر، تستعد مديرية مضيف العتبة لتوزيع آلاف الوجبات الغذائية على الزوار المتواجدين في الحرم المطهر أثناء حلول وقت الإفطار.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
العتبة الرضوية: شهيد وجريحان في إعتداء بسكين من قبل شاب أجنبي والتحقيقات جارية
اضطراب حركة السفر في مطارات المملكة المتحدة قبيل عيد الفصح بسبب غياب الموظفين
الحكومة توافق على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024
لجنة الأمن القومي: منظمة الطاقة الذرية الايرانية ستزيح الستار عن 100 انجاز جديد
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
مجلس الوزراء يصدر خمسة قرارات خلال جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
موسكو: طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل
ورقة سياسية: افاق الشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية في مواجهة الهيمنة الأمريكية
تقدير موقف: الهدنة اليمنية
تقدير موقف: متغيرات الحركة التركية وتداعياتها على الساحة السورية
تقرير: إنهاك العدو من خلال عمليات الأسود المنفردة
متحدث الحكومة: إزاحة الستار قريبًا عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية
العصائر تروي عطش الدمشقيين بعد الصيام الطويل
البابا فرنسيس يعتزم زيارة بيروت في شهر حزيران المقبل
تعليق أردني على التصعيد الإسرائيلي في فلسطين واقتحامات المسجد الأقصى
تقدير موقف: الهدنة اليمنية
الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مواقع قيادة واتصالات ومستودعات ذخيرة
الاحتلال يقمع الشبان في منطقة باب العامود و يعتقل أحدهم لليوم الثالث على التوالي
عناوين و أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 05-04-2022
بايدن يؤكد أنه لا يتفق مع زيلينسكي في اتهامه لروسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا
لجنة الدفاع عن نواب البرلمان المنحل: محاكمة النواب قضية سياسية تدخل في إطار تصفية الحسابات
السفير الاميركي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب تونس
قصة الانقلاب الفاشل في باكستان ، عالم ينهار عالم ينهض...!
لاعب كويتي ينسحب من بطولة العالم للمبارزة قبل مواجهة خصمه الإسرائيلي في دبي رفضا للتطبيع
بكين تحث أوكرانيا على اتخاذ قرار يراعي مصالح شعبها الأساسية
العتبة الرضوية: شهيد وجريحان في إعتداء بسكين من قبل شاب أجنبي والتحقيقات جارية
الشامي: الدولة اللبنانية مفلسة وكذلك المصرف المركزي.. الخسارة وقعت
الدول الغربية تصعّد عقوباتها ضد موسكو بسبب الادعاءات بارتكاب قواتها "جرائم حرب" في بوتشا
المحكمة العليا تؤجل النظر بمدى قانونية إلغاء البرلمان تصويتا لحجب الثقة عن عمران خان
وزير الخارجية يختتم زيارته الى وارسو: رتبنا لاستقبال 20 لاجئًا أوكرانياً من بولندا