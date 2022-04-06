مدير مطار صنعاء الدولي: أولى الرحلات بين صنعاء والقاهرة تبدأ خلال اليومين القادمين

توقع مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، بدء أولى الرحلات بين مطاري صنعاء والقاهرة بشكل مباشر خلال اليومين القادمين.

أكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أنه خلال اليومين القادمين ستبدأ أولى الرحلات بين مطاري صنعاء والقاهرة بشكلٍ مباشر.

وفي تصريح صحفي، امس الاثنين، اعتبر الشريف أن "الرحلتين خلال الأسبوع لا تلبي عشرة بالمئة 10% من حاجة الشعب اليمني"، معربًا عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية لفتح المطار بشكلٍ كامل.

وأوضح الشايف أن انشغال الخطوط الجوية اليمنية بمحطات أخرى والضغط الكبير في الحجوزات حال دون بدء الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء امس.

كما أكد أيضًا استعداد مطار صنعاء الدولي وجهوزيته الكاملة لاستقبال مختلف الرحلات الجوية وتقديم مختلف الخدمات الملاحية للطائرات والمسافرين.

المصدر : قناة المسيرة