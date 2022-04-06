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الغانم يعلن استقالة الحكومة: الاستقالة بيد القيادة السياسية وواثقون باتخاذها القرار المناسب

قدمت الحكومة الكويتية اليوم الثلاثاء استقالتها إلى ولي العهد مشعل الأحمد الصباح. وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ان "استقالة الحكومة بيد القيادة السياسية وكلنا ثقة بأنها ستتخذ القرار المناسب".
رمز الخبر: ۶۵۵۶۵
تأريخ النشر: 05 April 2022

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن "استقالة الحكومة بيد القيادة السياسية، وكلنا ثقة بأنها ستتخذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة البلاد."

وقدمت الحكومة الكويتية اليوم الثلاثاء استقالتها إلى ولي العهد مشعل الأحمد الصباح.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أكد رئيس مجلس الامة انه لا جلسة لمجلس الأمة يوم غد الأربعاء.

وأضاف: تم إبلاغي رسميًا بتقديم رئيس الحكومة والوزراء استقالتهم إلى ولي العهد عملاً بالأمر الأميري بالاستعانة به في ممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وقد استقبل ولي العهد في قصر بيان ظهر اليوم رئيس مجلس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، الذي قدّم له كتاب استقالة الحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر حكومي أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد سيطلب إعفاءه من المنصب، بتقديم استقالته إلى أمير البلاد.

وأفاد المصدر بتوجه لتكليف رئيس وزراء جديد لقيادة الحكومة الكويتية في المرحلة القادمة.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم التصويت، على عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب كتلة حدس.

المصدر:يونيوز

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