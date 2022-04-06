وزير خارجية طالبان: الصين استقبلت دبلوماسيين أفغان للسفارة في بكين

أكّد وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، "أن الصين استقبلت دبلوماسيين أفغان لسفارتها في بكين".

قال وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، إن "الصين استقبلت دبلوماسيين أفغان لسفارتها في بكين".

ووصف متقي هذه الخطوة بأنها علامة على حسن نوايا الصين، مشيرًا إلى أنّ "العلاقات مع الصين شهدت العديد من التحسينات".

وأضاف أن "تسهيل تصدير المنتجات الأفغانية إلى الصين، وعقد اجتماعات مثل اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان، وقبول دبلوماسيين جدد من طالبان، هي مؤشرات على حسن نوايا الصين".

وسبق أن قالت روسيا إنها "استقبلت دبلوماسيًا من طالبان في السفارة الأفغانية في موسكو".

وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الصينية، دعا أمير خان متقي "الصين ودول أخرى للاستثمار في أفغانستان".

وتحدث أيضًا عن "أنشطة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في أفغانستان"، قائلاً إن "تنظيم داعش خاضع للسيطرة في أفغانستان وليس لدى الجماعة قدرة على الهجوم".

وتابع: "سيطرنا على داعش وعندما وصلنا لم يكن بوسع الارهابيين تنفيذ أي هجمات، سيطرنا على الحدود".

المصدر:يونيوز