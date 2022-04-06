بوعسكر: سعيّد أكّد احترامه لهيئة الانتخابات وشدّد على استقلاليتها

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وأكد أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما نقل بوعسكر عنه انه شدد على استقلالية الهيئة.

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إنّه بحث مع الرئيس التونسي قيس سعيّد "وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من الناحية القانونية ومدى استعداد هذه المؤسسة الدستورية للوفاء بالاستحقاقات الانتخابية القادمة".

وأضاف بوعسكر في تصريح صحفي أنّ اللقاء الذي جمعه بالرئيس سعيّد أمس الإثنين بقصر قرطاج، كان أيضًا فرصة "لتأكيد رئيس الدولة قيس سعيّد على احترامه لمؤسسة الانتخابات، والتأكيد على ضرورة استقلاليتها وحياديتها وأن تكون مكسب لتونس بعد الثورة ومن مكاسب الثورة التونسية".

وكشف أنّه "تمّ الحديث خلال هذا اللقاء حول المسائل التنظيمية المتعلّقة بهيئة الانتخابات على مستوى مركزي وعلى مستوى جهوي وأيضا على مستوى مجلسها في علاقة بالوضعية القانونية لأعضاء هيئة الانتخابات."

وأوضح بيان للرئاسة التونسية، أن سعيّد استقبل الاثنين بوعسكر، وأكد على "أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى ضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا في الفترة القادمة".

المصدر:يونيوز