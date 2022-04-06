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وزير الخارجية يختتم زيارته الى وارسو: رتبنا لاستقبال 20 لاجئًا أوكرانياً من بولندا

أعلن وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، أنه تم إجراء الترتيبات اللازمة لنقل 20 لاجئًا أوكرانيًا إلى اليابان من بولندا على متن طائرة استأجرتها حكومة بلاده.
رمز الخبر: ۶۵۵۶۱
تأريخ النشر: 05 April 2022

وقال هاياشي للصحفيين إنه "من المقرر أن تصل الطائرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو قبل مساء اليوم الثلاثاء"، وأضاف أن "حكومة بلاده ستوفر للأوكرانيين الدعم حتى يشعروا بالأمن والأمان في بلد بعيد عن موطنهم".

كما لفت هاياشي إلى أن "الأوكرانيين الـ 20 ليس لديهم أي وسيلة لشق طريقهم إلى اليابان، على الرغم من رغبتهم في فعل ذلك"، منوهًا بأنه "تم اتخاذ قرار نقلهم على أسس إنسانية".

وفي ختام زيارته إلى بولندا، أوضح هاياشي أنه "إلى جانب الحكومة المركزية اليابانية، تقدم العديد من الشركات والحكومات المحلية المساعدة للأوكرانيين، مشيرًا إلى أن المسؤولين الحكوميين سيعملون بصورة وثيقة مع شعب اليابان فيما يتعلق بهذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن هاياشي زار بولندا كمبعوث خاص لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، لإجراء التحضيرات لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في اليابان.

وكان السلطات البولندية أعلنت في وقت سابق أنها استقبلت نحو مليونين و481 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كما أشارت إلى أنها استقبلت 22 ألفا و300 لاجئ يوم الأحد، مقابل 23 ألفا و800 لاجئ في اليوم السابق، وبانخفاض نحو 6.4 بالمائة.

وتستقبل بولندا وحدها أكثر من نصف عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا، أي حوالي 6 من كل عشرة لاجئين.

المصدر:يونيوز

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وزير الخارجية يختتم زيارته الى وارسو: رتبنا لاستقبال 20 لاجئًا أوكرانياً من بولندا