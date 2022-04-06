الرئيس راجاباكسا يدعو المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية

دعا رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، المعارضة، للانضمام إلى حكومة وحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وذلك بعد استقالة جميع وزراء حكومته، في حين تتواصل التظاهرات على امتداد الجزيرة وتطالب باستقالته.

وكان قد قدم جميع الوزراء الـ26 باستثناء الرئيس غوتابايا راجاباكسا وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا استقالتهم في اجتماع عقد في وقت متأخر من ليلة الأحد.

وأعلن مكتب راجاباكسا في بيان أن "الرئيس يدعو كافة الأحزاب السياسية في البرلمان إلى القبول بمناصب وزارية والانضمام إلى جهود البحث عن حلول للأزمة الوطنية".

وقبيل دعوة الرئيس، أوقفت بورصة كولومبو التداول بعدما انخفض مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 5,92 % بعد الافتتاح مباشرة، كرد فعل على الاستقالة الجماعية للوزراء.

وغداة ذلك، أعلن حاكم المصرف المركزي أجيث كابرال الذي قاوم الدعوات المتتالية لقبول مساعدة صندوق النقد الدولي، استقالته، للسماح لإدارة جديدة بالتعامل مع الأزمة.

وطلبت الحكومة التي أقرت أنها تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948، مساعدة صندوق النقد الدولي إلا ان المفاوضات قد تستمر حتى نهاية العام الحالي.

وجرت احتجاجات في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة بسبب النقص الحاد في السلع الأساسية والارتفاع الهائل في الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، في غياب تام لأي مؤشر على انهاء الازمة الاقتصادية.

ووضع الجيش والشرطة في حالة تأهب قصوى مع انتهاء حظر تجول استمر 36 ساعة فجر الاثنين، على الرغم من تقارير امنية تحذر من اضطرابات جديدة، وفق ما ذكر مسؤول أمني رفيع.

المصدر:يونيوز