النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۸مشاهدات
‍ پ

زيلينسكي: تحديد مصير أوروبا الشرقية يجري حاليًا على أراضينا

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن تحديد مصير أوروبا الشرقية والوسطى ومنطقة البحر الأسود بأكملها يتم حالياً على الأراضي الأوكرانية.
رمز الخبر: ۶۵۵۵۹
تأريخ النشر: 05 April 2022

وفي خطاب عبر تقنية الفيديو أمام البرلمان الروماني، بعد عودته من زيارة إلى منطقة "بوتشا" القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، أمس الاثنين، قال زيلينسكي إن "السبب الذي يجعل روسيا تدعو علناً إلى الإبادة الجماعية هو اعتقاد كبار المسؤولين الروس بأن القادة الأوروبيين سوف يفشلون وسيكونوا ضعفاء، وأن أوروبا تفتقر إلى القيادة، وغير قادرة على الدفاع عن القيم التي وحدت القارة".

ودعا زيلينسكي إلى "الوقوف معاً لإيقاف الأشخاص الذين اعتادوا على الإفلات من العقاب، قائلاً: "يجب أن نوقف أولئك الروس الذين يريدون الإبادة الجماعية في أوروبا".

وأشار إلى أن أوكرانيا "ليست الهدف الأخير للعدوان الروسي"، مؤكداً أن القوات الروسية "تحاول تجاوز مدينة ميكولاي الجنوبية والاستيلاء على أوديسا التي تبعد خطوة واحدة عن مولدوفا".

وأضاف: "لطالما قال مروجو الدعاية الحكومية الروسية إن مولدوفا هي أيضاً هدف للتوسع الروسي. لذلك، فإن دفاع الأوكرانيين عن دولتهم هو شرط أساسي مسبق لأمن واستقلال مولدوفا. وبالتالي فهو شرط أساسي للسلام في كامل منطقة نهر الدانوب الكبيرة".

وأكد زيلينسكي أن العقوبات المفروضة على روسيا "ليست كافية"، منوهاً إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إغلاق الموانئ أمام السفن الروسية.

وشكر الرئيس الاوكراني الشعب الروماني على معاملته الكريمة للمهاجرين الأوكرانيين الذين وجدوا الأمان في رومانيا، حسب تعبيره.

وأردف: "مصيرنا هو أن نكون أقرب ما يمكن، مصيرنا أن نكون مدافعين عن الحرية في منطقتنا. مصيرنا أن نكون معًا في الأسرة الأوروبية"، داعيًا الشركات الرومانية للمشاركة في برنامج إعادة الإعمار في أوكرانيا بعد الحرب.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية وزعت في وقت سابق مشاهد من بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة كييف قالت انها تظهر جثثًا متناثرة على الطرقات متهمة القوات الروسية التي كانت تسيطر على البلدة، بتنفيذ إعدامات بين السكان، في حين نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في البلدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "ما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط المخابرات الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أنّ "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
العتبة الرضوية: شهيد وجريحان في إعتداء بسكين من قبل شاب أجنبي والتحقيقات جارية
اضطراب حركة السفر في مطارات المملكة المتحدة قبيل عيد الفصح بسبب غياب الموظفين
الحكومة توافق على استراتيجية لتسديد الديون الخارجية والداخلية للسنوات 2022 - 2024
لجنة الأمن القومي: منظمة الطاقة الذرية الايرانية ستزيح الستار عن 100 انجاز جديد
لافروف: الغرب يضخم الهستيريا حول بوتشا ويحاول تعطيل المفاوضات بعد إحراز تقدم في اسطنبول
مجلس الوزراء يصدر خمسة قرارات خلال جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
موسكو: طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل
ورقة سياسية: افاق الشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية في مواجهة الهيمنة الأمريكية
تقدير موقف: الهدنة اليمنية
تقدير موقف: متغيرات الحركة التركية وتداعياتها على الساحة السورية
تقرير: إنهاك العدو من خلال عمليات الأسود المنفردة
متحدث الحكومة: إزاحة الستار قريبًا عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية
العصائر تروي عطش الدمشقيين بعد الصيام الطويل
البابا فرنسيس يعتزم زيارة بيروت في شهر حزيران المقبل
تعليق أردني على التصعيد الإسرائيلي في فلسطين واقتحامات المسجد الأقصى
تقدير موقف: الهدنة اليمنية
الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مواقع قيادة واتصالات ومستودعات ذخيرة
الاحتلال يقمع الشبان في منطقة باب العامود و يعتقل أحدهم لليوم الثالث على التوالي
عناوين و أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 05-04-2022
بايدن يؤكد أنه لا يتفق مع زيلينسكي في اتهامه لروسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا
لجنة الدفاع عن نواب البرلمان المنحل: محاكمة النواب قضية سياسية تدخل في إطار تصفية الحسابات
السفير الاميركي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب تونس
قصة الانقلاب الفاشل في باكستان ، عالم ينهار عالم ينهض...!
لاعب كويتي ينسحب من بطولة العالم للمبارزة قبل مواجهة خصمه الإسرائيلي في دبي رفضا للتطبيع
بكين تحث أوكرانيا على اتخاذ قرار يراعي مصالح شعبها الأساسية
العتبة الرضوية: شهيد وجريحان في إعتداء بسكين من قبل شاب أجنبي والتحقيقات جارية
الشامي: الدولة اللبنانية مفلسة وكذلك المصرف المركزي.. الخسارة وقعت
الدول الغربية تصعّد عقوباتها ضد موسكو بسبب الادعاءات بارتكاب قواتها "جرائم حرب" في بوتشا
المحكمة العليا تؤجل النظر بمدى قانونية إلغاء البرلمان تصويتا لحجب الثقة عن عمران خان
وزير الخارجية يختتم زيارته الى وارسو: رتبنا لاستقبال 20 لاجئًا أوكرانياً من بولندا