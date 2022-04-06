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"حرييت": السلطات التركية تناقش الشروع في حوار مع دمشق

صحيفة تركيّة تكشف مناقشات تُجريها سلطات تركيا من أجل الشروع في حوار مع الحكومة السورية.
رمز الخبر: ۶۵۵۵۶
تأريخ النشر: 05 April 2022

أفادت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم الإثنين، بأن السلطات في أنقرة تُجري حالياً مناقشات للشروع في حوار مع الحكومة السورية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنّ "سياسة التوازن التي تبنتها تركيا مؤخراً، والدور الذي تؤديه أنقرة في الأشهر الأخيرة، وخصوصاً تجاه حل الحرب في أوكرانيا، يجعلان التوقيت الحالي جيداً لحل المشكلة السورية أيضاً".
وأشارت المصادر إلى أن تركيا، "في جميع اتصالاتها بالإدارة السورية، تؤكد 3 أشياء لا غنى عنها"، وهي "المحافظة على الهيكل الوحدوي ووحدة الأراضي السورية، وضمان أمن اللاجئين العائدين إلى بلادهم"، بالإضافة إلى "نشاط حزب العمال الكردستاني".
ووفق الصحيفة، فإن "أنقرة نقلت هذه الرسائل المهمة إلى دمشق، ولاسيما قبل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للإمارات".
يُذكَر أنّ الرئيس السوري بشار اﻷسد زار دولة الإمارات  قبل أسابيع، والتقى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيّان، وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

المصدر:الميادين 

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