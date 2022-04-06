عناوين و أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 05-04-2022

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الاخبار

الغرب يرفع «قميص» بوتشا

‫هل تعطّل الكهرباء الانتخابات؟

بدء معركة رفع نسبة الاقتراع

‫لماذا يتبخّر البنزين بسرعة من السيارات؟

النهار

الى السباق الانتخابي… تحت إنذار “الإفلاس”!

توقعت خطر حريق

إيران ترفض العودة إلى فيينا إلا لإنجاز الاتفاق النووي

اللواء

“سقطة الشامي” تشغل أصدقاء لبنان.. وعون يتدخل لإنقاذ لائحة جزين!

ميقاتي في كليمنصو ويضم مرشحة جنبلاط إلى لائحته.. والمصارف تعترض على تراتبية توزيع المسؤوليات

الديار

خلاف اميركي سعودي حول الانتخابات: الرياض مع التأجيل واميركا تخشى الفوضى!

«عجقة» لوائح وصراع على وراثة المستقبل لا مواجهة حزب الله وعون يتدخل انتخابيا؟

توقيع مبدئي محتمل مع «الصندوق» الخميس وتفاؤل حذر من البنك الدولي بالإصلاحات

الجمهورية

إكتملت اللوائح وبدأ السباق

اللغم الذي سينفجر بعد 15 أيار

الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد إن حصل…

البناء

انقسام أوروبيّ حول معادلة الغاز بالروبل… والصين والهند وروسيا لبديل موحّد للسويفت

إيران: لن نعود إلى فيينا إلا لتوقيع الاتفاق… ومبيعاتنا النفطيّة تقارب 4 ملايين برميل يومياً

انتهاء تشكيل اللوائح يكشف تفكك «المجتمع المدنيّ»… وفشل محاولات وراثة الحريريّ

أسرار

البناء

○ يقول خبراء إسرائيليون إن تمسك فصائل المقاومة بمعادلة تدخل غزة بصواريخها إذا تمّ اقتحام مخيم جنين وفقاً للمعادلة التي أدت إلى معركة سيف القدس لوقف إخلاءات حي الشيخ جراح سيعني نشوء مناطق محرّرة في الضفة الغربية ستتحوّل إلى غزة جديدة.

○ قالت مصادر إحصائية إن اكتمال تشكيل اللوائح يقول إن حزب الله والحلفاء يضمنون 60 مقعداً وخصومهم يضمنون 40 وإن التنافس على الباقي يرجّح أن يؤمن 18 في الوسط و6 للحزب والحلفاء و4 للخصوم.



النهار

○ عُلم أن برقية تعزية أرسلها زعيم سياسي لمرجعية روحية في دولة محاورة، حظيت بتقدير متبادل من الطرفين بعد إشكال حصل مع وفد ديني على الحدود بين البلدين.

○ يشدد زعيم سياسي على ضرورة دعم احد النواب المستقيلين في الانتخابات المقبلة، لأنه صديق ورفيق مسيرته السياسية في أصعب المحطات، وفي ظل هذه الهجمة الإلغائية التي يتعرض لها.

○ علم أن المناظرة التلفزيونية الاخيرة بين وزيرين سابقين للطاقة ومدير عام المناقصات جان العلية أعادت تحريك ملف بواخر الطاقة لدى اكثر من جهة رقابية وقضائية.



اللواء

○ قطع قطب سياسي مقيم في الخارج اتصالاته مع عدد من الشخصيات التي كانت محسوبة أو مقرَّبة منه على الخلفية المعروفة إزاء الاستحقاق المرتقب..

○ بدأت اللوائح المعارضة «للثنائي» في الجنوب تواجه تأزمات من جرّاء تدخلات خاطئة أو حسابات تعود إلى «الأمراض الطفولية» التي أصابت تجارب فصائل اليسار!

○ أثارت تصريحات مسؤول حكومي في ما خص مالية الدولة، أزمة لدى جهات متعددة، إذ لوحظ في التقييمات أنها لا تنفع التفاوض مع صندوق النقد في هذه المرحلة.



الجمهورية

○ تبين من خلال بعض الانسحابات من استحقاق حساس أن المنسحبين يقدمون تبريرات بداعي التضحية للمصلحة الوطنية فيما هم لم يُقبلوا على اللوائح.

○ نائب سابق آثر الانسحاب وعدم الترشح في إحدى دوائر البقاع لأنه رفض عرضاً بالانضمام إلى كتلة احد الأحزاب الممانعة.

○ يعمل حزب فاعل على تأمين 3 مقاعد نيابية لتيار حليف له لا يمكنه الفوز بها من دون أصواته.

المصدر: صحف