الدفاع الروسية: تدمير 17 منشأة عسكرية أوكرانية بينها مواقع قيادة واتصالات ومستودعات ذخيرة

أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف "أن مقاتلات روسية قصفت 17 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال نهار اليوم الإثنين".

وقال الناطق: "واصلت القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا. وخلال اليوم، وشن الطيران العملياتي - التكتيكي لسلاح الجو الروسي ضربات على 17 منشأة عسكرية لأوكرانيا".

وأوضح الناطق أن "من بين الاهداف مركزان للقيادة ومراكز اتصالات ومستودعين للذخيرة ومخزن وقود بالإضافة إلى 11 معقلًا ومنطقة تركيز للقوات الأوكرانية".

وأضاف أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار في الجو بالقرب من قرية سيفيرودونيتسك".

هذا وتتواصل العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن "روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية"، موضحاً أن "هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف".

المصدر:يونيوز