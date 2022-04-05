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لاعب كويتي ينسحب من بطولة العالم للمبارزة قبل مواجهة خصمه الإسرائيلي في دبي رفضا للتطبيع

رفض لاعب المنتخب ‫الكويتي محمد الفضلي (19عامًا)، مواجهة لاعب إسرائيلي في دور المجموعات من بطولة العالم للمبارزة، المقامة في مدينة دبي الإماراتية، وهي الخطوة الثالثة من نوعها للاعب كويتي خلال 2022.
رمز الخبر: ۶۵۵۵۰
تأريخ النشر: 05 April 2022

وكان الفضلي انسحب من بطولة العالم للمبارزة المقامة في هولندا عام 2019، رفضًا لمنازلة لاعب يمثل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وسط احتفاء شعبي بمواقفه الرافضة للتطبيع.

وقالت منصة "مقاطعة" على حسابها في تويتر: محمد الفضلي .. بطل كويتي عربي جديد يصفع التطبيع الرياضي وينسحب من بطولة دبي العالمية رفضًا لمواجهة أحد لاعبي الاحتلال".

وأضافت المنصة، مشيدة بالانسحاب: "حيّوا البطل محمد .. حيّوا الكويتي".

وهذه ثالث مرة ينسحب فيها لاعب كويتي قبل مواجهة لاعب إسرائيلي في الإمارات منذ بداية 2022، دعما للقضية الفلسطينية، ورفضاً للتطبيع.

وكان لاعب الرياضة المائية الكويتي عبدالرزاق البغلي، انسحب بداية آذار/مارس الماضي من سباق "الموتوسيرف"، في بطولة أبوظبي الدولية، رفضا لمواجهة خصم إسرائيلي.

وفي 22 شباط/يناير الماضي، انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، من الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عامًا، والمقامة في مدينة ‫دبي بالإمارات، لذات السبب.

ووقعت أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي منتصف أيلول/سبتمبر 2020 اتفاقية تطبيع العلاقات برعاية البيت الأبيض، تبعها توقيع اتفاقيات تعاون واسعة.

وتشهد العلاقات الإسرائيلية، خلال الفترة الأخيرة، تناميا ملحوظا وتطبيعا مع دول عربية، إلا أن الكويت تبقى من الدول التي تؤكد تمسكها برفض التطبيع.

وفي 2018، انسحب نجم منتخب التنس الأرضي، ولاعب نادي السالمية الكويتي، عبدالحميد محبوب جمعة من بطولة "الفيتشرز" العالمية، بسبب مواجهة لاعب إسرائيلي.

المصدر:يونيوز

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