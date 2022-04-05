لافروف: الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن اوكرانيا، ان الاجتماع ناقش الوضع في اوكرانيا اضافة الى الوضع في الشرق الاوسط وافريقيا.

وقال لافروف، "ناقشنا الوضع الحالي وتطوره عبر السنين لتحويل اوكرانيا الى كيان معادي لروسيا"، مؤكدا " الحملة لتشويه صورة روسيا في بوتشا شبيهة بحملات "الخوذ البيض" في سوريا".

وتابع " نحن نعلم من ينصح اوكرانيا بتمديد العنف على الارض ونأمل أن يتمسك الوفد الاوكراني في المفاوضات بمصالح بلاده وشعبه وليس بمصالح دول اخرى".

واضاف "ناقشنا الوضع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا و تطابقت آرائنا تماما في ملف فلسطين".

وتابع لافروف عقب لقاء المجموعة الوزارية العربية بشأن اوكرانيا: اقشنا ملفات اليمن وليبيا وسوريا.. واحتمال عودة سوريا الى الجامعة العربية قريبا".

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية وزعت في وقت سابق مشاهد من بلدة بوتشا شمال غرب العاصمة كييف قالت انها تظهر جثثًا متناثرة على الطرقات متهمة القوات الروسية التي كانت تسيطر على البلدة بتنفيذ إعدامات بين السكان، في حين نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في البلدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ "ما تسمى بالأدلة على الجرائم المرتكبة في بوتشا ظهرت بعد وصول ضباط المخابرات الأوكرانية ووسائل الإعلام التابعة لكييف إلى المنطقة".

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها أنّ "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف ليست سوى استفزاز جديد".

المصدر:يونيوز