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لافروف يؤكّد اعتزامه زيارة الجزائر قريبًا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أنه "يعتزم زيارة الجزائر قريبًا".
رمز الخبر: ۶۵۵۴۶
تأريخ النشر: 05 April 2022

وقال لافروف، مفتتحا لقاءه مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة: "أعول على القيام بزيارة ثانية إلى الجزائر قريبًا، وسأصر على أن تستقبلونني. ونحن نقول: "إن تكن الزيارة متأخرة، أفضل من ألا تكون أبداً"، لكني سأقولها وفقاً لمنطقكم "كلما كان ذلك أسرع كلما كان هذا أفضل".

وكان وزير الخارجية الجزائري ضمن وفد مجموعة اتصال جامعة الدول العربية حول أوكرانيا، الذي وصل موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

يذكر أنه وفي نهاية آذار/مارس الماضي، جرت محادثات في الجزائر العاصمة بين لعمامرة ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

وزار بلينكن الجزائر، في إطار جولته في الشرق الأوسط، لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الأحداث في أوكرانيا.

المصدر:يونيوز

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