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مصرف لبنان المركزي ينفي "الإفلاس" ويؤكد أن الخسائر "قيد المعالجة"‎‎

نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الإثنين، أن يكون المصرف "قد أفلس"، مشيرا إلى أن الخسائر "قيد المعالجة".
رمز الخبر: ۶۵۵۴۱
تأريخ النشر: 04 April 2022

موقف سلامة جاء في بيان صادر عن المصرف المركزي ردا على ما قاله أمس الأحد نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، أن "الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان".

وقال بيان المركزي "يهم حاكم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".

وأضاف "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره و سوف يستمر بذلك".

ونهار الأحد، قال الشامي في حديث صحفي إن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

وأضاف أنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".

ومنذ عامين ونصف العام، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، ومن بين أشد 3 أزمات في العالم، بحسب البنك الدولي، حيث أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.

المصدر:يونيوز 

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