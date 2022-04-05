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زيلينسكي: أصبح من الصعب جدا التفاوض مع روسيا بعد الذي جرى في مدينة بوتشا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه "من الصعب جدا التفاوض مع روسيا بعد الذي جرى في مدينة بوتشا، قرب العاصمة كييف".
رمز الخبر: ۶۵۵۳۸
تأريخ النشر: 04 April 2022

زيلينسكي وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، أثناء زيارته إلى بوتشا في أعقاب توجيه اتهامات إلى موسكو بارتكاب "جرائم حرب وإبادة ضد مدنيين في هذه المدينة"، أضاف "في أحد شوارع المدينة عثر على جثث الكثير من المدنيين، إنها جرائم حرب وسيصنفها العالم إبادة جماعية".

وكانت موسكو وكييف تعقدان بشكل دوري مباحثات من أجل التوصل لحل للأزمة الحالية، بعضها يتم عبر تقنية الفيديو وأخرى بشكل مباشر بين مفاوضين من الدولتين.

وصباح اليوم، دعا مسؤولون أوروبيون إلى فتح "تحقيق دولي" في اتهام القوات الروسية بارتكاب "إبادة جماعية" في بوتشا، غداة "العثور على عشرات الجثث عقب خروج القوات الروسية منها".

هذا وتنفي روسيا مزاعم قتلها مدنيين في بوتشا، وقالت "إن صور القتلى المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت بأوامر من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم إلى موسكو".

المصدر:يونيوز

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