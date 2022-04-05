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مكتب الزراعة في صعدة يدشن موسم حصاد القمح في المحافظة

دشن مكتب الزراعة والري في محافظة صعدة، حصاد محصول القمح الذي تم زراعته بنظامي الري بالتنقيط والرش المدفعي، لمساحة عشرة هكتارات بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
رمز الخبر: ۶۵۵۳۶
تأريخ النشر: 04 April 2022

دشن مكتب الزراعة والري في محافظة صعدة، اليوم الاثنين، حصاد محصول القمح الذي تم زراعته بنظامي الري بالتنقيط والرش المدفعي، لمساحة عشرة هكتارات بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي التدشين، ثمّن محافظ صعدة، محمد جابر عوض، جهود مكتب الزراعة ومجلس الشؤون الإنسانية في المحافظة والمساهمين في دعم زراعة الحبوب، بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي والتأمين الغذائي.

وأشار إلى أن هناك خطة لاستكمال زراعة المشتل الزراعي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتنسيق مع مجلس الشؤون الإنسانية في المحافظة، بإنشاء بئرين واستكمال ما يحتاجه المشتل الزراعي من حراثات وحصادات وغرابيل للبذور.

وبارك المحافظ عوض هذهِ الخطوة النوعية، داعياً المنظمات في المحافظة إلى مساعدة المزارعين، والمساهمة في تحسين القطاع الزراعي، واستغلال المحافظة لثروتها المائية، وتغذية المياه الجوفية، واستصلاح الأراضي الزراعية.

وقال "نسعى لضمان وجود بذور لتلبية احتياج المزارعين في المحافظة"، مشيراً إلى أن 600 مزارع ستكون بذورهم نموذجية من السلالات المحسنة بأجود أنواع القمح.

ولفت إلى أن التعاون مع المزارعين يعطي حافزاً مشجعاً لزراعة أكبر مساحة من الأراضي البيضاء واستصلاحها، والسعي لتأمين الثروة الحقيقية، التي يعتمد عليها المزارع من الماء عن طريق الكرفانات والبحيرات والحواجز المائية والسدود.

وفي التدشين، أوضح مدير مكتب الزراعة والري، المهندس زكريا المتوكل، أن كمية المحصول تصل إلى أربعين طناً من أصناف القمح المحسنة، سيتم غربلتها وتعقيمها وتعبئتها وتوزيعها على المزارعين خلال الموسم الراهن.

وأشار إلى أنه تم بالتنسيق مع مجلس الشؤون الإنسانية في المحافظة، والتعاون مع الصليب الأحمر، زراعة عشرة هكتارات من أصناف القمح المناسبة لمحافظة صعدة.

المصدر: قناة المسيرة

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