لافروف: الوضع في بوتشا استفزاز ويمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع والفبركة في مدينة بوتشا بمنطقة كييف هو استفزاز ويمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع والفبركة في مدينة بوتشا بمنطقة كييف هو استفزاز ويمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن "روسيا طالبت مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة حول الوضع في بوتشا".

وأوضح لافروف خلال اجتماع مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في موسكو اليوم الإثنين، أنه "تم شن وتنفيذ هجوم وهمي مزيف ومفبرك آخر في مدينة بوتشا بمنطقة كييف وفقاً للمخطط الغربي بعد أن غادرت القوات الروسية من هناك".

وأشار لافروف إلى أنه "أقيم في بوتشا عرض مسرحي بعد أيام قليلة وتم نشر الفبركات عبر جميع القنوات والشبكات الاجتماعية من قبل الممثلين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت أمس "الاتهامات بقيام قواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في محافظة كييف خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا لحماية سكان دونباس"، وقالت في بيان "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على جرائم من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا ليست سوى استفزاز جديد".

المصدر:يونيوز