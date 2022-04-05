حزب الله: الدعوات لإقصاء المقاومة سياسياً هي استجابة للتحريض الأمريكي على الفتنة

أكد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه أن أميركا ستفشل في تحريضها على الفتنة بين اللبنانيين من خلال بعض أدواتها الذين رفعوا شعار نزع سلاح المقاومة.

داعياً اللبنانيين إلى الحوار والتفاهم بعيداً عن نصائح الأميركيين، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، خلال لقاء سياسي في بلدة زفتا الجنوبية، أن مصلحة الشعب اللبناني فوق أي اعتبارات أميركية، مشدداً على أن الحصار الاميركي أدى لانهيار مؤسسات الدولة.

وخلال حفل تأبيني أقامه حزب الله للمسؤولة الإعلامية للهيئات النسائية في منطقة بيروت هدى محمد عيسى في بلدة قلاويه الجنوبية، اعتبر النائب حسن فضل الله أن الخطاب العالي للآخرين هو بيع أوهام، داعياً إلى اغتنام فرصة العروض الإيرانية لمساعدة لبنان.

وفي سلسلة لقاءات سياسية في بلدات جبولة، العين، جديدة ، النبي عثمان، الخرايب، البالع، شعت، نبحا، وقرحا أكد النائب علي المقداد ثقة المقاومة بأهلها في مواجهة الحصار الاميركي بكل أدواته.

ومن بلدة حاروف الجنوبية اعتبر النائب أمين شرّي أن هناك منظومة تعمل لتحريض البعض ضد المقاومة، مؤكداً أنها لن تنال مرادها وستثبت الانتخابات الحجم التمثيلي للمقاومة في كل لبنان.

عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن مشروع حصار المقاومة وأهلها سيفشل. كلام الشيخ قاووق جاء خلال احتفال تأبيني في بلدة الطيبة الجنوبية.

المصدر:يونيوز