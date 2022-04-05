حزب "فيديس" التابع لرئيس الوزراء يعلن فوزه بالانتخابات البرلمانية بعد فرز 91% من الاصوات

أعلن الائتلاف الحاكم في المجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، فوزه في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت، أمس الأحد.

وقال أوربان عقب إعلان نتائج الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 68%، إنّ "الفوز جاء رغم كل الصعاب"، مضيفاً: "حققنا نصراً كبيراً يمكن رؤيته حتى من القمر، لقد دافعنا عن سيادة المجر وحريتها".

وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز 91% من أصوات القائمة الحزبية الوطنية أنّ حزب "فيديس" الذي ينتمي إليه أوربان متقدم بحصوله على 53.5% من الأصوات مقابل 34.6% لتحالف بيتر ماركي زاي المعارض.

وبناءً على النتائج الجزئية الحالية، أكّد المكتب الوطني للانتخابات أن "فيديس سيحصل على 135 مقعداً، بأغلبية الثلثين، فيما سيحصل تحالف المعارضة على 56 مقعداً".

وأعلن أوربان في 7 آذار/مارس الماضي، أنّ "المجر أصدرت مرسوماً بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضيها".

وقال خلال اجتماع لمقر عمليات الأمن القومي: "قمنا بتقييم الوضع، وصدر مرسوم يوضح أنه من المستحيل توريد أسلحة من أراضي المجر إلى أراضي أوكرانيا"، في رسالة تمّ نشرها على "فيسبوك".

أمّا بالنسبة إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا، أكد أوربان أنه "لا يرى سبباً لوقف تعاون المجر مع الروس في مجال الطاقة".

وكانت المجر قد أبدت استعدادها لأن تصبح منصة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث تمّ إرسال اقتراح مماثل إلى كلا الطرفين.

المصدر:يونيوز