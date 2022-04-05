ارتفاع في اسعار الدجاج مع بداية شهر رمضان

تسجل أسعار الدجاج في لبنان ارتفاعاً ملحوظاً، وسط غياب لأي نوع من الرقابة الحكومية.

سنتان تقريباً هو عمر هذه المشاهد، اسعار الدجاج يومها بدأت تسلك سلم الارتفاع مع تحرك اسعار صرف الدولار...فيما عروض اسعار شهر رمضان كانت عبارة عن بضعة آلافات من الليرات اللبنانية.

ارقام قياسية يسجلها سعر الدجاج الني اليوم في لبنان ، ومع حلول شهر رمضان المبارك شكوى المواطن في ازدياد رغم ان البدائل غير متاحة في ظل الاسعار المرتفعة جداً لباقي انواع اللحوم.

التبريرات لدى الباعة والتجار هي نفسها والبعض يرد الغلاء الى الاصل، اي مربي الدواجن.

نقابة مربي الدجاج في لبنان قالت ان امرين اساسين يحددان واقع الاسعار اليوم، ارتفاع الطلب في ظل معروض قليل، يضاف اليها ارتفاع التكاليف، خاصة في اسعار المحروقات، في ظل تضاعف اسعار الاعلاف مع تطورات الوضع العسكري بين روسيا واوكرانيا.

اما بالنسبة للاسعار فيقول مربو الدواجن انها ثابتة منذ حوالي الاسبوع عند اعلى سعر عرفه لبنان لكيلو الدجاج الواحد وهو دولاران وربع الدولار، ويتوقع هؤلاء انخفاض في الفترة المقبلة مع ارتفاع الانتاج والعرض قليلاً.

المصدر:يونيوز